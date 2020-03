Le coronavirus dans le monde : premier mort en Amérique latine, le nord de l’Italie confiné

La propagation accélérée du virus est jugée « très préoccupante » par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) : 94 pays sont désormais touchés par le Covid-19, qui a fait plus de 3 500 morts à travers le globe, principalement en Chine. Le point sur les derniers développements de l’épidémie.



15 millions d’Italiens placés en quarantaine



Prenant une mesure inédite qui s’apparente à celle mise en place dans la province chinoise du Hubei, d’où l’épidémie est partie en décembre, le gouvernement italien a décidé de placer en quarantaine toute la Lombardie, dont la capitale économique du pays, Milan, ainsi que la région de Venise, le nord de l’Emilie-Romagne et l’est du Piémont.



Dès dimanche et jusqu’au 3 avril, les déplacements d’au moins 15 millions d’Italiens sont strictement limités à l’entrée et à la sortie de ces territoires en quarantaine, et à l’intérieur de cette zone. Le gouvernement a également ordonné la fermeture des cinémas, théâtres, musées, pubs, salles de jeux, écoles de danse, discothèques et autres lieux similaires, sur l’ensemble du territoire national.



Avec près de 6 000 cas et 233 morts, l’Italie est le troisième pays le plus touché au niveau mondial. Le pays a enregistré 36 nouveaux morts liés au coronavirus en vingt-quatre heures, tandis que le nombre de cas est monté à 5 883 (+ 1 247), selon le bilan officiel publié samedi. Autre mesure symbolique, la Vatican a annoncé samedi que le pape François ferait sa prière dominicale en vidéo, et non en public.





49 nouveaux décès en Iran, bilan journalier le plus élevé

Le ministère de la santé iranien a annoncé dimanche le décès de 49 personnes infectées par le nouveau coronavirus, le bilan quotidien du nombre de morts le plus élevé en Iran depuis l’annonce officielle des premiers cas, le 19 février. « Au moins 194 de nos compatriotes contaminés par la maladie Covid-19 sont morts », a précisé le porte-parole du ministère Kianouche Jahanpour lors d’une conférence de presse télévisée. « Sept cent quarante-trois personnes ont été contaminées par la maladie Covid-19 au cours des dernières vingt-quatre heures », a ajouté M. Jahanpour. Avec 1 805 cas d’infections, la province de Téhéran est toujours la province qui compte le plus de personne contaminées.



L’Arabie saoudite a annoncé dimanche le bouclage « temporaire » de la région de Qatif (est), à majorité chiite, où ont été enregistrés à ce jour les 11 cas de nouveau coronavirus dans le pays, la plupart chez des personnes revenant d’Iran.



27 décès supplémentaires en Chine, craintes pour l’économie

L’épidémie de coronavirus en Chine a tué 27 nouvelles personnes dimanche, portant le nombre de décès dans le pays à 3 097, a annoncé la Commission nationale de la santé. Quarante-quatre nouveaux cas de contamination ont aussi été recensés, pour la plupart dans la province du Hubei, d’où l’épidémie était partie en décembre. Seuls trois cas, tous importés de l’étranger, ont été enregistrés hors de la province du Hubei.





Par ailleurs, l’effondrement d’un hôtel réquisitionné comme lieu de quarantaine contre le coronavirus dans l’est de la Chine a fait au moins dix morts, selon un nouveau bilan dimanche du ministère des situations d’urgence chinois. Les inquiétudes quant à l’impact économique de l’épidémie en Chine, où l’activité reste en grande partie paralysée, ont été accentuées samedi par l’annonce de la baisse de 17,2 %, sur un an, des exportations du pays en janvier et en février. De quoi attiser les préoccupations concernant la croissance mondiale, dont l’empire du Milieu est un moteur crucial.





La France totalise près de 1 000 contaminations

Le stade 3 n’est pas encore atteint, mais les autorités s’y préparent, car l’épidémie de coronavirus poursuit son extension sur le territoire français. Samedi, cinq personnes supplémentaires sont mortes du Covid-19, ce qui porte à seize le nombre de décès, a annoncé dans la soirée le ministère de la santé. La France, un des principaux foyers épidémiques en Europe, compte désormais 949 contaminations. Quarante-cinq personnes sont en réanimation, soit six de plus que vendredi, a précisé le directeur général de la santé, Jérôme Salomon.



Le virus est désormais présent dans toutes les régions de France métropolitaine et dans trois régions d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane). Les services de santé sont sommés de se tenir prêts à déclencher leur « plan blanc » pour faire face à une situation exceptionnelle.





Le « Grand-Princess » autorisé à accoster aux Etats-Unis

Le navire de croisière américain Grand-Princess, confiné au large de San Francisco et à bord duquel 21 cas de Covid-19 ont été détectés, a été autorisé à accoster à Oakland, dans le nord de la Californie, a annoncé samedi soir la compagnie propriétaire du navire. Les 3 533 passagers et membres d’équipage de ce navire étaient coincés depuis plusieurs jours au large des côtes californiennes. Le vice-président américain, Mike Pence, chargé de la réponse américaine à l’épidémie de coronavirus, a fait savoir samedi que tous les passagers et membres d’équipage du Grand-Princess seraient soumis à des tests et éventuellement placés à l’isolement si nécessaire.



Un mort en Argentine, le premier en Amérique latine

Un homme de 64 ans est mort samedi à Buenos Aires après avoir été contaminé par le coronavirus, premier décès confirmé en Amérique latine, a annoncé le ministère de la santé argentin. La victime, originaire de la capitale argentine, avait « des antécédents de diabète, d’hypertension, de bronchite chronique et d’insuffisance rénale », selon un communiqué du ministère. L’homme était rentré d’un voyage en Europe le 25 février. L’Argentine compte jusqu’ici huit cas de personnes contaminées par le coronavirus.



Le Salvador interdit l’entrée aux personnes venant d’Allemagne et de France

Le président du Salvador, Nayib Bukele, a donné l’ordre samedi soir d’interdire l’entrée aux personnes arrivant d’Allemagne et de France. « La direction des migrations a ordre d’interdire l’entrée du pays aux personnes provenant d’Allemagne ou de France ou y ayant transité », a annoncé M. Bukele sur son compte Twitter. M. Bukele avait déjà ordonné les jours précédents une interdiction d’entrée pour les personnes arrivant de Chine, de Corée du Sud, d’Italie et d’Iran.



Deux premières contaminations en Bulgarie

Deux premiers cas de nouveau coronavirus ont été détectés en Bulgarie, chez un homme de 27 ans et une femme de 75 ans n’ayant pas voyagé à l’étranger, a annoncé samedi le directeur du centre de maladies infectieuses Todor Kantardjiev.



Berlin appelle à l’annulation des manifestations de plus de 1 000 personnes

Le ministre de la santé allemand a appelé, dimanche, à l’annulation de toutes les manifestations de plus d’un millier de personnes dans le pays. « Après m’être entretenu avec un très grand nombre de responsables, j’encourage expressément à annuler jusqu’à nouvel ordre les événements de plus de 1 000 personnes », a déclaré Jens Spahn, qui coordonne la politique gouvernementale face au virus, à l’agence de presse allemande DPA.



Jusqu’ici les rencontres sportives notamment, comme celles du championnat national de football, continuent de se dérouler sans restriction. « J’encourage aussi tout un chacun à se demander s’il ne peut pas dans les deux à trois mois à venir renoncer à des choses quotidiennes considérées comme importantes, qu’il s’agisse de se rendre en discothèque, de participer à une fête d’anniversaire en famille ou à une réunion associative », a ajouté le ministre. Il a estimé que de telles mesures permettraient de « protéger les personnes les plus âgées et celles qui souffrent de maladies chroniques ».