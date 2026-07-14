Le dernier adieu d’un petit-fils : Adama Bèye pleure la mémoire de Hadja Andrée Touré

Hadja Andrée Touré, ancienne Première Dame de Guinée et veuve d'Ahmed Sékou Touré, s'est éteinte.

Cette disparition endeuille l'administrateur de société Adama Bèye. Qui suite à la perte de son aïeule maternelle a fait le déplacement à Conakry pour lui rendre un vibrant hommage lors de ses obsèques





Hommage à une figure historique



La disparition de l'illustre dame à l'âge de 92 ans marque profondément l'histoire de la sous-région. Épouse du père de l'indépendance Guinéenne, cette figure emblématique a laissé une empreinte indélébile.

Le monde culturel et sociétal est en deuil, notamment à travers le chagrin d'Adama Bèye, qui lui a rendu un dernier hommage lors des funérailles officielles à Conakry.





Compassion et recueillement



L'ensemble de la rédaction de Dakarposte s'associe à la douleur de la famille éplorée.

Nous présentons nos plus sincères condoléances à Adama Bèye, à son épouse Zeyna ainsi qu'à l'ensemble de la fratrie éplorée.

Que le Tout-Puissant l'accueille dans Son paradis céleste et répande Sa grâce sur toute la Oumah Islamique !

