Le groupe " Commando de Pastef" projetait des attentats

La Sureté Urbaine de Dakar vient de mettre hors d’état de nuire un groupe d’individus se faisant appeler « commando de Pastef », dirigé par deux anciens militaires dont un gendarme, a-t-on appris hier de sources policières. Ce groupe était en train de planifier des violences et avait fabriqué des cocktails Molotov, des fumigènes et des explosifs qu’ils remettaient à des jeunes, à charge pour ces derniers de s’attaquer aux stations Total, aux supermarchés Auchan, aux bus de « Dakar Dem Dikk » et à des biens publics.



D’après nos informations, ils prévoyaient aussi de s’attaquer aux installations du Brt et du Ter, afin de créer une situation insurrectionnelle. Se basant sur des alertes des services de renseignement, les policiers de la Su avaient commencé à les filer, afin des connaitre leurs moindres mouvements ainsi que les plans qu’ils prévoyaient de dérouler dans la région de Dakar. Le groupe était dirigé par un nommé Kaba Diakité, tenancier d’un hôtel situé en face du stade des Parcelles Assainies. Autre responsable en vue du gang, un ancien soldat du bataillon des commandos, Famara Mané alias Nianthio, dont le rôle était de confectionner les engins explosifs et autres cocktails Molotov ; il était assisté d’un individu ayant effectué son service sous les drapeaux comme gendarme auxiliaire. Selon les enquêteurs, le groupe avait déjà fini de collecter des informations sur les membres du gouvernement et sur certains magistrats, notamment le juge Maham Diallo, le doyen des juges près le tribunal hors classe de Dakar et qui a dirigé l’instruction de l’affaire de viols et de menaces de mort qui oppose le leader et maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, à la dame Adji Sarr. L’exploitation des téléphones des incriminés a permis aux policiers d’y découvrir « des images et des vidéos compromettantes sur les cibles et leurs déplacements », selon nos sources.



Comme « la force speciale »



Avant qu’ils ne mettent à exécution leurs plans, la Sûreté urbaine a procédé à l’interpellation de Kaba Diakité et Famara Mané. En exploitant leurs téléphones, il a été noté qu’ils avaient préparé 45 cocktails Molotov qui devaient être remis à un nommé Modou Sané chargé d’acheter le carburant nécessaire à la confection des explosifs. Selon toute vraisemblance, ils comptaient jouer leur partition le 30 mars lors du procès en diffamation de l’affaire Ousmane Sonko contre Mame Mbaye Niang, et avaient prévu d’utiliser les explosifs contre les biens publics et les forces de défense et de sécurité. En plus de Modou Sané, les policiers ont aussi interpellé Papa Baba Mbow et Abdou Karim Bèye. Ces derniers étaient en train d’exécuter les instructions de leurs chefs de groupe dans le département de Rufisque.



D’autres individus proches des « Commando de Pastef » sont activement recherchés. Cette vague d’arrestations est similaire à celle qui avait eu lieu quand un groupe appelé « Force spéciale » avait été démantelé le 17 juin dernier, à la veille d’une manifestation de la coalition de l’opposition « Yewwi Askan Wi », le 8 juin dernier. Toujours en détention, au nombre de dix, ils ont été mis en examen par le juge du 2ème cabinet pour complot contre l’autorité de l’Etat, actes de nature à occasionner des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en vue d’organiser des bandes en leur fournissant des armes, munitions dans le but de s’attaquer à la force publique, détention et transport de produits et substances incendiaires en vue de compromettre la sécurité publique et détention illégale d’armes à feu et autres infractions. Parmi eux, Aliou dit Dounkhaf, Ousmane Diouf, Yaya Cissé, Khadim Ndiaye, Awa Dia dite Nadine, Babacar Ba, Ousseynou Seck alias Akhenaton et Max Killuminati. Les deux dernières cités sont actuellement en Europe, ce qui explique la saisine par le Sénégal d’Interpol pour leur mettre le grappin.

























































Enquête Quotidien