Le lieutenant-colonel Doumbiya nouvel homme fort de Guinée – Que sait-on de cet officier formé à Thiès après avoir servi en France ?

L’homme est un militaire professionnel qui a été formé par des baroudeurs accomplis. Caporal dans la légion étrangère en France où il a séjourné pendant 15 ans, Doumbiya est entré en Guinée et se fait remarquer très tôt par Alpha Condé qui l’envoie au Sénégal en 2012 pour subir une formation des futurs commandants d’unité à l’Ecole d’Application de l’Infanterie. A son retour en Guinée en 2013, il est bombardé chef des Forces spéciales. Le lieutenant-colonel Doumbiya est marié à une française.

Pour tout dire, c’était un chouchou d’Alpha Condé qui comptait sans doute sur lui pour museler davantage son opposition et mater toute velléité de contestation populaire par le peuple guinéen.

Hélàs, ce militaire accompli est une sorte d’insoumis. Il vient d’en faire la preuve en déposant le président Alpha Condé « sans effusion de sang ». Que va-t-il faire du pouvoir ? Ses premières mesures ont été de dissoudre le gouvernement et de suspendre la constitution. Alors cédera-t-il le pouvoir aux civils après avoir rétabli l’ordre ? C’est bien ce que promettent tous les militaires lorsqu’ils opèrent un coup d’Etat mais ils ont plutôt tendance à rester plus longtemps que promis, au grand dam des démocrates de leur pays et du monde entier.





njaydakarposte@gmail.com