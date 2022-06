Le lycée de Ngohé Ndofongor doté d'un complexe multifonctionnel

Ngohé Ndofongor, un village de la commune de Tattaguine (Fatick), le lycée vient d'être doté d’un terrain multifonctionnel grâce au partenariat entre l’Association internationale pour le développement et l’éducation de Ngohé et celle franco-sénégalaise de soutien et de solidarité.



L’infrastructure, dont les travaux ont été financés à hauteur de 15 millions de FCfa, a été inaugurée, avant hier, lundi 30 mai, en présence de Jean Jacques Diadhoou, Inspecteur de l’éducation et de la formation (Ief) de Dioffior.



La réalisation de ce complexe sportif multifonctionnel, selon Pr Damien Sène chef de service à l’hôpital Larivoisière à Paris, secrétaire général de l’association, «entre dans le cadre d’un projet global de prise en charge des problèmes d’éducation auxquels sont confrontés nos enfants». Poursuivant, il a indiqué qu’ils s’investissent dans «la construction de salles de classe, de terrains multi sports».



D’ailleurs, il a informé avoir pour objectif «une bibliothèque et un centre informatique d’ici à 2024» pour «offrir aux élèves toutes les chances de réussite avec des manuels scolaires et des œuvres au programme à disposition». À travers ce complexe sportif multifonctionnel comprenant deux terrains de basketball, deux terrains de volley-ball et un terrain de handball, en plus du terrain de football équipé en filets et autres, les généreux donateurs veulent voir émerger des talents dans le domaine du sport. Le village de Ngohé Ndofongor en dispose beaucoup, mais les talents cachés peinent à se mouvoir.



La preuve : lors des phases régionales de sport scolaire organisées le week-end du 21 et 22 mai dernier, 8 jeunes lycéens s’étaient révélés dans les compétitions individuelles. D’ailleurs, en marge de la cérémonie d’inauguration du complexe, ils ont été honorés par la communauté éducative qui leur a remis des diplômes de reconnaissance. Un match d'exhibition de handball et des démonstrations en gymnastique ont aussi marqué cette cérémonie riche également en animations.



Le soleil Quotidien