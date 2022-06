Le marabout de l'opposant Ousmane Sonko, Serigne Cheikh Abdou Mbacké, plaide pour le député Serigne Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly

"Je rends grâce à Dieu le miséricordieux et l'omnipotent. Le Sénégal est marqué ses derniers jours par un climat politique délétère et des déclarations aussi irresponsables les unes que les autres. C'est dans ce cadre qu'un écart de langage venant de la part de Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly a été noté lors du dernier rassemblement de Yewi askan wi. Tout en condamnant ses propos, j'invite toutes les parties( pouvoir et opposition) à la retenue et au respect mutuel. J'invite également Monsieur le Président de la République à avoir l'esprit de dépassement, de pardon et de se hisser au dessus de la mêlée en le libérant. Je prie Allah pour qu'il nous accorde la paix sociale, la concorde et la prospérité" réagira Serigne Cheikh Abdou Mbacké baye Cheikh khady sur ce que d'aucuns appellent prosaïquement le cas du député de l’opposition Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly.



Ce dernier, croupit en prison pour les délits d’offense au chef de l’Etat, prévu dans l’article 80 du Code pénal sénégalais, diffusion de fausses nouvelles et diffamation au préjudice du chef de l'Etat, Macky Sall.



Il est tombé dans la nasse des redoutés mais redoutables limiers de la Division spéciale de cyber sécurité (Dsc) après avoir des propos désobligeants à l’encontre du Président de la République, tenus, la veille, lors de la manifestation de la coalition Yewwi Askan wi.