Le message du président Issa Sadio KANOUTE

Sénégalaises, Sénégalais,



Comme vous le savez, notre pays traverse une crise politique et sociale sans précédent avec son lot de violences, d’incertitudes et de morts. Aux jeunes, aux transporteurs, aux Sénégalais ayant perdu espoir, je m’adresse à vous pour vous dire que l’espoir viendra de votre lucidité, de votre détermination, et de votre introspection à changer le Sénégal.



Cette crise si dévastatrice et si violente, doit amener chaque sénégalais à s’interroger sur sa responsabilité face à la nation sénégalaise.



Le contexte actuel de notre pays est marqué par plusieurs crises à la fois institutionnelle, politique, économique et sociale.



Par conséquent, la crise institutionnelle que traverse notre pays est due au fait que la justice est perçue de plus en plus par sonabsence d’indépendance et de neutralité, mais aussi que la gouvernance de notre pays connait des failles qui peuvent aboutir à toutes les dérives si on n’y prend garde.



En effet La rupture de confiance entre le peuple et ses institutions est le résultat de la gestion calamiteuse de notre pays, de la communication inadaptée et nébuleuse donnant naissance à une perception d’institutions aux services partisans. L’usage de nos institutions, non pas pour rendre justice au nom du peuple, mais la rendre au nom d’un groupe est à la base de cette rupture de confiance.



Si nous voulons rétablir cette confiance, il nous faut une rupture dans le management de nos institutions, restaurer les valeurs institutionnelles cardinales. Les institutions étatiques doivent être indépendantes, libres dans leur action et équitables.



Par ailleurs, La crise politique à laquelle nous faisons face se résume essentiellement à un manque de visibilité sur un éventuel troisième mandat de l’actuel Président de la république. Tout se résume à cela. Tout discours, toute action, tout silence est analysé à l’aune de ce paramètre essentiel. C’est pourquoi le Président de la république, pour sauver la nation sénégalaise, ne devrait pas entretenir le flou ni le silence. La clarté du discours du Président de la république édifierait de tout bord et dissiperait toute suspicion.



Sénégalaises, Sénégalais,



Nous traversons une crise économique et sociale si profonde que le manque de vision du gouvernement n’arrive pas à trouver une alternative crédible. L’extrême pauvreté que vivent les Sénégalais est à la base de plusieurs phénomènes :



- Les accidents liés l’état des véhicules et l’ envie de profits des acteurs , les coûts de s transports, et le non - respect des normes sont les principales causes . À cela s’ajoute nt l’ étroitesse et l’état des routes ;

- Les violences dans les familles, les quartiers , les villes , les réseaux sociaux sont la conséquence du mythe de l’ É tat qui s’effondre dans sa gestion, et le comportement de certains acteurs, car l’ É tat a cessé d’être le garant de l’espoir des Sénégalais en général et des jeunes en particu lier , mai s aussi le garant de la justice , de l’ éducation , de la santé , de la sécurité et de s conditions de l’emploi .

- Les hommes et les femmes qui incarnent l’ É tat ont cessé d’être des références dans la gestion et le comportement face aux Sénégalais ;

- La banalisation de nos croyances et valeurs culturelles, car nous n’avons plus nos érudits nationaux comme références , ce qui a entrainé la perte des valeurs et donne lieu à des violences, à l’absence de dialogue s , aux reniements, à la haine, au non- respect des anciens etc.

Mon point de vue est qu’il nous faut des solutions structurelles à mettre en place. L’État devra impliquer les meilleurs sénégalais à trouver des solutions urgentes à la résolution de l’extrême pauvreté, à trouver des voies pour l’emploi des jeunes et à asseoir,un espace de dialogues sincères mettant en avant les intérêts des sénégalais, entre les gouvernants, les acteurs de l’agriculture, de la pêche, de l’élevage, de la santé, de l’éducation, du transport, de l’artisanat, du commerce, de l’industrie, les entrepreneurs nationaux etc.



Sénégalaises, Sénégalais,



Ce pays nous appartient tous, nous devons donc tous ensemble le bâtir. À EPS, les engagés du Sénégal, nous continuerons à nous battre pour un Sénégal meilleur. Un pays prospère où régneront la paix et la concorde.



Issa Sadio KANOUTE



Président Engagement du Progrès du Sénégal



LES ENGAGES DU SENEGAL



EPS /DOGU NGIR SENEGAL /