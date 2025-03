Le ministre de l’intérieur : « la Mauritanie restera un pays ouvert et hospitalier pour tout migrant en situation légale »

La position de la Mauritanie sur la migration n’a pas changé, pour avoir a adhéré à tous les accords internationaux dans le domaine de la migration, notamment ceux avec les pays voisins, et restera un pays ouvert et hospitalier comme auparavant, mais de manière légale, a déclaré Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, ministre mauritanien de l’Intérieur.



Lors de la conférence de presse hebdomadaire du gouvernement, il a souligné que les immigrés clandestins qui ont été expulsés ont été traités légalement, comme en témoignent les ambassades de leurs pays et les autorités qui les ont accueillis, soulignant que le tumulte qui s’est produit est le résultat de certaines personnes qui ont sorti la question de son contexte réel.



En ce qui concerne les accords avec les Européens sur la migration, le ministre a déclaré qu’il n’y a pas un seul paragraphe dans cet accord qui comporte une violation de la souveraineté de l’Etat mauritanien, ni un seul migrant renvoyé d’Europe et accueilli par la Mauritanie ou bénéficiant d’un quelconque privilège, soulignant que l’accord signé l’année dernière n’était pas un accord juridique, mais un accord d’intentions non contraignant.



Il a souligné que 70 % de cet accord, qui sera mis à la disposition des médias dans ses versions arabe et française, sert la Mauritanie et comprend des avantages préférentiels, tels que l’appui aux services de sécurité et la création d’opportunités d’emploi pour les jeunes Mauritaniens dans certains pays européens, et que le travail a commencé pour mettre en œuvre cette partie, en plus de l’amélioration des compétences des jeunes, de l’amélioration de leur accès au financement, de la facilitation de l’accès aux visas et de l’appui à l’intégration des communautés mauritaniennes en Europe.

















































Sahara Medias