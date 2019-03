Le pape refuse la démission du cardinal Barbarin accusé de...

Le pape François a refusé la démission du cardinal Philippe Barbarin, invoquant "la présomption d'innocence", a annoncé mardi 19 mars le prélat français dans un communiqué, en précisant qu'il se mettrait "quelque temps" en retrait au diocèse de Lyon.



"Lundi matin, j'ai remis ma mission entre les mains du Saint Père. En invoquant la présomption d'innocence, il n'a pas voulu accepter cette démission", a annoncé Mgr Barbarin, qui reste donc archevêque de Lyon mais qui laissera désormais la conduite des affaires courantes à l'actuel vicaire général, Yves Baumgarten.



À Rome, le Vatican a confirmé par communiqué que "le Saint-Père n'a pas accepté la démission présentée par le cardinal Philippe Barbarin". "Conscient, cependant, des difficultés que connaît actuellement l'archidiocèse, le Saint Père a laissé le cardinal Barbarin libre de prendre la décision la plus appropriée pour son diocèse", ajoute le texte.





Archevêque de Lyon depuis 2002, cardinal depuis 2003, primat des Gaules (titre honorifique conféré à l'archevêque de Lyon depuis le XIe siècle), Mgr Philippe Barbarin est considéré à 68 ans comme le plus haut dignitaire de l'Église de France.



À l'issue d'un procès devenu symbole de la crise de l'Église face aux actes pédophiles, il avait été condamné le 7 mars par le tribunal correctionnel de Lyon à six mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé à la justice les agressions pédophiles imputées par des scouts au père Bernard Preynat dans les années 1980-1990 et dont il avait été informé par une victime en 2014.