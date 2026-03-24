Le point sur l'audience entre le Président de la République et le Khalif Thierno Madani Mountaga Tall

Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal, a reçu en audience le Khalife Thierno Madani Mountaga Tall, Serviteur de la Communauté Oumarienne.

Le Khalife était accompagné de ses frères :

• Thierno Macky Mountaga Tall,

• Thierno Habib Mountaga Tall,

• Thierno Seydou Mountaga Tall, Imam de la mosquée d’El Hadj Oumar Foutiyou Tall,

Ainsi que de ses conseillers :

• Honorable Cheikhou Oumar Sy,

• Monsieur Abdoulaye Racine Kane.

Au cours de cette audience empreinte de respect et de fraternité, le Khalife a renouvelé ses vœux de Eid Al Fitr au Président de la République, tout en formulant des prières pour sa personne, son Gouvernement et l’ensemble de la Nation sénégalaise.

Les échanges ont porté principalement sur la question du patrimoine d’El Hadj Oumar Foutiyou Tall, actuellement conservé en France. Le Khalife est revenu sur le récent séjour de deux mois qu’il y a effectué, marqué par plusieurs rencontres avec des autorités et acteurs institutionnels, en vue de faire avancer les discussions autour de ce patrimoine historique majeur.

Dans cette dynamique, le Khalife a présenté au Président de la République son projet d’organisation de la première exposition universelle du patrimoine d’El Hadj Oumar Foutiyou Tall, prévue en 2027 à Paris, sous l’égide de la famille Oumarienne. Il a, à cette occasion, sollicité le parrainage de Son Excellence Monsieur le Président de la République.

Cette exposition vise à valoriser l’héritage du “Prophète noir de l’Afrique” et à poursuivre le plaidoyer pour la restitution définitive de ses biens, afin qu’ils soient accessibles aux Africains à travers des institutions muséales, notamment sur le continent.

Le Président de la République a salué le leadership du Khalife, son engagement et son rayonnement à l’échelle nationale et internationale. Il s’est dit honoré d’accepter d’être le parrain de cette initiative d’envergure, soulignant la portée historique et symbolique de l’héritage d’El Hadj Oumar Foutiyou Tall pour l’Afrique.

Le Chef de l’État a également rappelé que cette démarche s’inscrit pleinement dans la vision du Sénégal en matière de souveraineté culturelle et de réappropriation du patrimoine africain, avant et après la période coloniale.

Il a enfin assuré le Khalife et sa délégation de l’accompagnement de l’État, à travers les ministères et institutions concernés, afin de garantir le succès de ce projet stratégique.

En conclusion, le Khalife Thierno Madani Mountaga Tall a exprimé sa profonde gratitude au Président de la République pour son écoute et son engagement, avant de renouveler ses prières pour la stabilité, la prospérité et la paix au Sénégal.







La Cellule de Communication

AHBAB / Rabita