Le point sur la première journée de pourparlers entre la Russie et l'Ukraine, un "deuxième round" prévu dans quelques jours

Les pourparlers organisés lundi 28 février entre la Russie et l'Ukraine se sont terminés en fin d'après-midi et les deux parties qui "ont établi une série de priorités et thèmes qui demandent certaines décisions" avant un deuxième tour de pourparlers, a déclaré Mikhaïlo Podoliak, l'un des négociateurs ukrainiens. Selon son homologue russe, Vladimir Medinski, la nouvelle rencontre aurait lieu "bientôt" à la frontière polono-biélorusse. Les délégations rejoignent désormais leurs capitales pour consultation, selon l'agence d'Etat biélorusse Belta.



Un entretien Macron-Poutine

Emmanuel Macron a échangé pendant une heure et demie avec Vladimir Poutine, en lui demandant l'arrêt des frappes contre les civils et la sécurisation des axes routiers en Ukraine, des points sur lesquels le président russe "a confirmé sa volonté de s'engager", a annoncé l'Elysée. Le président français s'est également entretenu avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky "à plusieurs reprises ces dernières heures", a ajouté la présidence.



La campagne militaire russe "de plus en plus brutale"

La campagne militaire menée par la Russie en Ukraine "devient de plus en plus brutale", estime le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, faisant état de "nombreuses" victimes civiles. "Kiev résiste, Marioupol résiste, Kharkiv résiste", a-t-il ajouté à l'issue d'une réunion des ministres de la Défense de l'UE en visioconférence.



11 civils tués à Kharkiv

Au moins 11 personnes ont été tuées dans des bombardements russes sur des quartiers résidentiels de Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine située à la frontière avec la Russie, a annoncé le gouverneur régional, lundi, disant craindre des "dizaines de morts". "L'ennemi russe bombarde des quartiers résidentiels", a écrit Oleg Sinegoubov sur les réseaux sociaux. "A cause de ces bombardements, toujours en cours, nous ne pouvons pas recourir aux services de secours (...) Actuellement, il y a 11 morts et des dizaines de blessés", a-t-il ajouté.



La Russie interdit les compagnies aériennes de 36 pays

Cette décision de Moscou est tombée en représailles aux sanctions de l'Union européenne et du Canada, ont fait savoir les autorités russes lundi. L'UE avait annoncé dimanche qu'elle allait fermer son espace aérien aux compagnies russes. D'autres pays européens, non membres de l'UE, ont aussi pris de telles mesures. Le Canada, deuxième plus vaste pays de la planète, a aussi annoncé une telle décision.



500 000 réfugiés ukrainiens. Plus de 500 000 personnes sont venues d'Ukraine se réfugier dans plusieurs pays limitrophes depuis le déclenchement de la vaste offensive militaire russe jeudi dernier, a annoncé sur Twitter le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés. Un décompte envoyé un peu plus tôt par les services du HCR faisait état de 499 412 réfugiés recensés, dont 281 000 pour la seule Pologne.