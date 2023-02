Le point sur le séjour du Maroc au Sénégal

Les liens économiques et diplomatiques entre le Maroc et le Sénégal connaissent récemment un nouvel élan dans leurs relations de coopération. Dans ce contexte, la visite officielle de SM le Roi Mohammed VI à Dakar, intervient dans le renforcement des relations bilatérales. Les entretiens seront portés sur des questions régionales et continentales, les deux chefs d’États procéderont à la signature de plusieurs accords, couvrant divers domaines de coopérations.



À l’instar de la visite du Souverain au Gabon, un important don de fertilisant de 5 000 tonnes sera octroyé au Sénégal, selon des sources proches à Maroc diplomatique, pour lutter contre l’insécurité alimentaire largement impactée par la hausse des prix, due notamment à la guerre en Ukraine. Un geste de solidarité qui vient s’ajouter au don de l’OCP en octobre 2022, de plus de 25 000 tonnes de produits phosphatiers.



L’inauguration de deux projets financés par le Maroc a été annoncée. Il s’agit d’un village de pêcheurs, ainsi que d’un centre de formation professionnelle au niveau du pôle urbain Diamniadio à une trentaine de kilomètres de la capitale sénégalaise.



De multiples projets qui s’ajoutent au développement des relations entre les deux pays frères. Lors d’une visite du chef de la diplomatie marocaine à Dakar en 2022, Nasser Bourita affirmait même que le Sénégal occupe “une place particulière dans le cœur de SM le Roi Mohammed VI”, ce qui expliquerait les neuf visites du Souverain au pays de la Téranga, depuis son accession au trône.