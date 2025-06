Le point sur les attaques de missiles iraniennes contre Israël

L'Iran a lancé une nouvelle vague de missiles contre Israël tôt lundi, tuant au moins huit personnes. Israël a également averti des centaines de milliers de personnes au centre de Téhéran d'évacuer en prévision de nouvelles frappes.





Cet avertissement intervient au quatrième jour du conflit, alors que l'armée israélienne affirme avoir acquis la supériorité aérienne au-dessus de la capitale iranienne et pouvoir survoler la ville sans risque majeur. L'armée a émis des avertissements d'évacuation similaires pour les civils dans certaines parties de Gaza et du Liban avant les frappes.



L'avertissement a concerné jusqu'à 330 000 personnes dans un quartier du centre de Téhéran qui abrite la télévision d'État et le siège de la police, ainsi que trois grands hôpitaux, dont un appartenant aux Gardiens de la révolution iraniens.



« À ce stade, nous pouvons affirmer que nous avons acquis la supériorité aérienne totale dans le ciel de Téhéran », a déclaré le porte-parole de l'armée israélienne, le général de brigade Effie Defrin. L'armée a déclaré avoir détruit plus de 120 lanceurs de missiles sol-sol dans le centre de l'Iran, soit un tiers du total iranien.







Des responsables militaires israéliens ont également indiqué que des avions de chasse avaient frappé à Téhéran dix centres de commandement appartenant à la Force Al-Qods, une branche d'élite des Gardiens de la révolution iraniens qui mène des opérations militaires et de renseignement hors d'Iran.

Les frappes israéliennes « constituent un coup dur et complet porté à la menace iranienne », a déclaré Defrin.



L'agence de presse officielle iranienne a rapporté que la télévision d'État avait brusquement interrompu une diffusion en direct après une frappe israélienne.



Pendant l'émission, une journaliste de la télévision d'État iranienne a déclaré que le studio s'était recouvert de poussière après « le bruit d'une agression contre la patrie ». Soudain, une explosion s'est produite, coupant l'écran derrière elle alors qu'elle quittait précipitamment le champ de la caméra. La diffusion a rapidement basculé vers des programmes préenregistrés.







L'Iran a quant à lui annoncé le lancement d'une centaine de missiles et promis de nouvelles représailles suite aux attaques massives contre ses infrastructures militaires et nucléaires, qui ont fait au moins 224 morts dans le pays depuis vendredi.

Un missile est tombé près du consulat américain à Tel-Aviv, provoquant des dégâts mineurs par son souffle, a déclaré l'ambassadeur américain Mike Huckabee sur X. Il a ajouté qu'aucun membre du personnel américain n'avait été blessé.









À ce jour, 24 personnes ont été tuées et plus de 500 blessées en Israël, selon des responsables israéliens, après le lancement par l'Iran de plus de 370 missiles et de centaines de drones.



Le dernier conflit en date a débuté lorsqu'Israël a lancé une attaque contre les principaux dirigeants militaires, les sites d'enrichissement d'uranium et les scientifiques nucléaires iraniens, une attaque jugée nécessaire pour empêcher son adversaire de longue date de se rapprocher de la construction de l'arme atomique.



L'Iran maintient que son programme nucléaire est pacifique, et les États-Unis et d'autres pays ont estimé que Téhéran n'avait pas cherché à se doter de l'arme nucléaire depuis 2003. Cependant, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a averti à plusieurs reprises que le pays disposait de suffisamment d'uranium enrichi pour fabriquer plusieurs bombes nucléaires s'il le souhaitait.









L'Iran a riposté en tirant des vagues de missiles balistiques sur Israël. Ces échanges ont suscité des inquiétudes quant à une guerre ouverte entre les deux pays et ont précipité la région, déjà à fleur de peau, dans des troubles encore plus profonds.







Explosions à Tel-Aviv et Petah Tikva



De puissantes explosions, probablement provoquées par les systèmes de défense israéliens interceptant des missiles iraniens, ont secoué Tel-Aviv peu avant l'aube lundi, projetant des panaches de fumée noire dans le ciel de la ville côtière.



Les autorités de Petah Tikva, dans le centre d'Israël, ont indiqué que des missiles iraniens avaient touché un immeuble résidentiel, carbonisant des murs en béton, brisant des fenêtres et arrachant les murs de plusieurs appartements.



Le service d'urgence israélien Magen David Adom a signalé que deux femmes et deux hommes – tous septuagénaires – ainsi qu'une autre personne ont été tués dans les attaques qui ont touché quatre sites dans le centre d'Israël.



« Nous constatons clairement que nos civils sont pris pour cible », a déclaré le porte-parole de la police israélienne, Dean Elsdunne, devant le bâtiment bombardé de Petah Tikva. « Et ce n'est qu'une scène parmi d'autres. Nous avons d'autres sites similaires près de la côte, dans le sud. »



Yoram Suki, habitant de Petah Tikva, s'est précipité avec sa famille dans un abri après avoir entendu une alerte aérienne. Il en est ressorti une fois l'alerte terminée et a découvert son appartement détruit.





Malgré la perte de sa maison, il a exhorté le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à poursuivre ses attaques contre l'Iran.



« Cela en vaut vraiment la peine », a déclaré l'homme de 60 ans. « C'est pour le bien de nos enfants et de nos petits-enfants.»



Outre les victimes, les services d'urgence ont indiqué que les ambulanciers avaient évacué 87 blessés vers des hôpitaux, tandis que les secouristes recherchaient toujours des habitants coincés sous les décombres de leurs maisons.



« Lorsque nous sommes arrivés sur les lieux de la frappe de roquette, nous avons constaté d'énormes dégâts », a déclaré le Dr Gal Rosen, ambulancier des services d'urgence, qui a déclaré avoir secouru un bébé de quatre jours alors que des incendies se déclenchaient dans l'immeuble.







Aucun signe d'apaisement du conflit



Lors d'un précédent tir de missiles iraniens sur le centre d'Israël dimanche, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que l'Iran cesserait ses frappes si Israël en faisait autant.



Mais après une journée d'intenses frappes aériennes israéliennes, qui ont étendu leurs cibles au-delà des installations militaires pour toucher des raffineries de pétrole et des bâtiments gouvernementaux, les Gardiens de la révolution ont adopté une ligne dure lundi, promettant que de nouvelles frappes seraient « plus puissantes, plus sévères, plus précises et plus destructrices que les précédentes »

.

Les autorités sanitaires ont également signalé 1 277 blessés en Iran. Les Iraniens ont également fait état de rationnements de carburant.



Des groupes de défense des droits de l'homme, comme Human Rights Activists, une organisation iranienne basée à Washington, ont suggéré que le bilan des victimes du gouvernement iranien était largement sous-estimé. L'organisation affirme avoir recensé plus de 400 morts, dont 197 civils.





Avant l'attaque initiale d'Israël, le Mossad, son service d'espionnage, avait déployé des drones explosifs et des armes de précision en Iran. Depuis, l'Iran aurait arrêté plusieurs personnes soupçonnées d'espionnage.







Lundi, les autorités iraniennes ont pendu un médecin, Esmail Fekri, emprisonné depuis 2023 après avoir été reconnu coupable d'avoir fourni au Mossad des informations « sensibles et classifiées », a rapporté la télévision d'État iranienne.



Un porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a indiqué lundi que l'Iran poursuivrait ses attaques de missiles contre Israël tant que les frappes israéliennes se poursuivraient.



« Quiconque souhaite véritablement s'engager sur cette question [...] doit, dans un premier temps, contraindre le régime (israélien) à cesser son agression », a déclaré Esmail Baghaei, interrogé sur les efforts déployés par d'autres pays pour servir de médiateur entre l'Iran et Israël.

Baghaei a également qualifié les négociations nucléaires de « dénuées de sens » dans les circonstances actuelles. « Les États-Unis, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, sont tenus de reconnaître cette agression et de la condamner. »