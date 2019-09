Le premier gouvernement Soudanais post-Omar el-Béchir enfin dévoilé

Les consultations étaient en cours depuis plusieurs jours, c'est maintenant officiel : au Soudan, le premier gouvernement depuis la chute du président Omar el-Béchir a été dévoilé jeudi 5 septembre par le Premier ministre du pays, Abdallah Hamdok.



Cette étape majeure, en plein processus de transition avec la mise en place d'institutions devant mener à un pouvoir civil, avait été reportée de plusieurs jours pour donner le temps à Abdallah Hamdok de choisir parmi les noms proposés par les Forces pour la liberté et le changement (FLC), fer de lance de la contestation ayant mené à la chute du président Omar el-Béchir, et par les militaires qui l'ont déposé sous la pression de la rue.



Annoncé en conférence de presse, le gouvernement est composé de 18 membres, dont quatre femmes, notamment la ministre des Affaires étrangères Asma Mohamed Abdallah.



Une période de transition de trois ans



Le Soudan s'est doté d'un Conseil souverain après la signature le 17 août d'un accord historique entre le Conseil militaire de transition, qui avait succédé à Omar el-Béchir, et les meneurs de la contestation.



Cet accord trace les grandes lignes d'une période de transition qui doit durer un peu plus de trois ans et ouvrir la voix à des élections démocratiques.



L'un des premiers défis du gouvernement sera de relever l'économie d'un pays ayant notamment souffert de deux décennies de sanctions américaines.



Économiste chevronné, Abdallah Hamdok a été intronisé le 21 août.