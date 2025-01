Le président Donald Trump signe le décret de grâce pour environ 1 500 d'assaillants du Capitole

Ce qu'il faut retenir



■ Donald Trump a prêté serment à midi (17h00 TU) au Capitole à Washington. La cérémonie, qui devait initialement se dérouler devant le Capitole, a eu lieu à l'intérieur du complexe du Congrès en raison du froid glacial. Il a ensuite prononcé son discours inaugural. « L'âge d'or de l'Amérique commence », a-t-il promis. « À partir de maintenant, le déclin de l'Amérique est terminé », a également assuré Donald Trump.



■ Bien que l'« Inauguration Day » soit traditionnellement consacré à des célébrations en grande pompe, Donald Trump a signé une série de décrets prévoyant la sortie de l'accord de Paris, la fin du télétravail pour les fonctionnaires fédéraux ou détricotant des décrets de l'ère Biden.



■ Le président sortant, Joe Biden, était présent à la cérémonie d'investiture et à la passation de pouvoirs, une politesse que ne lui avait pas accordée Donald Trump il y a quatre ans.





01h30 : L'application de la loi d'interdiction de TikTok est reporté de 75 jours



Le président américain Donald Trump a pris un décret ordonnant à son gouvernement de suspendre pour 75 jours l'application de la loi interdisant le réseau social TikTok aux États-Unis. Cette loi votée par le Congrès en 2024 et entrée en vigueur dimanche impose à la maison mère de la plateforme de la vendre sous peine d'interdiction sur le territoire américain.



01h20 : Le retrait de Cuba de la liste noire de pays soutenant le terrorisme annulé par Donald Trump



Le président Donald Trump a annulé la décision de dernière minute de l'administration Biden de retirer Cuba de la liste américaine des États soutenant le terrorisme, a annoncé la Maison Blanche.



01h15 : Le président Trump assure que le Danemark finira par céder sur le Groenland



Dans le Bureau ovale, Trump est interrogé sur ses menaces de prendre le contrôle du territoire autonome danois du Groenland. Il répond que le peuple du Groenland n'est pas satisfait du Danemark mais qu'il est satisfait de l'Amérique. Donald Trump fait référence à la récente visite de son fils aîné, Don Jr, sur le territoire. « Le Groenland est un endroit merveilleux, nous en avons besoin pour la sécurité internationale. Je suis sûr que le Danemark va se faire à l'idée » de le céder aux États-Unis, a affirmé Donald Trump à des journalistes à la Maison Blanche, en notant que le territoire « coûtait cher au Danemark ».



01h10 : Donald Trump compte imposer des droits de douane de 25% au Mexique et au Canada au 1er février



Le président des États-Unis Donald Trump a affirmé lundi qu'il comptait imposer des droits de douane de 25% aux produits venant des voisins canadien et mexicain à compter du 1er février. « Nous envisageons de l'ordre de 25% sur le Mexique et le Canada, parce qu'ils laissent un grand nombre de personnes [...] entrer [dans le pays], et beaucoup de fentanyl aussi », a déclaré le 47e président depuis la Maison Blanche, ajoutant qu'il souhaitait voir ces surtaxes entrer en vigueur le 1er février.



00h55 : Donald Trump signe le décret de grâce pour environ 1 500 d'assaillants du Capitole



Donald Trump a signé lundi soir à la Maison Blanche le décret de grâce en faveur de centaines de personnes condamnées pour leur participation à l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, les qualifiant de nouveau d'« otages ». « C'est pour le 6 janvier, pour les otages, environ 1.500 personnes qui seront complètement graciées », a précisé le nouveau président en signant le décret ajoutant qu'il comportait des commutations de peine.



00h45 : Les partisans des émeutes du 6 janvier attendent la grâce promise devant la prison de Washington



À l'extérieur de la prison de Washington DC, où sont détenus les accusés de crimes liés à l'émeute du Capitole de 2021, une foule de partisans a attendu dans le froid presque toute la journée. Ils ont applaudi en apprenant la nouvelle qu'ils espéraient, alors que le président Donald Trump a déclaré à la foule dans l'arène Capital One qu'il signerait bientôt des grâces pour les « otages » du 6 janvier lorsqu'il arriverait dans le bureau ovale.





00h20 : Donald Trump est arrivé à la Maison Blanche pour le début de son second mandat



Donald Trump est arrivé lundi soir à la Maison Blanche pour commencer son second mandat de président des États-Unis. Quelques heures après son investiture, le républicain a franchi les portes du bâtiment de l'exécutif américain pour la première fois en tant que 47e président. Il doit continuer à signer des décrets, qui comprendront, selon lui, des grâces pour certains des émeutiers du 6 janvier 2021. Ces signatures auront lieu dans le bureau ovale de la Maison Blanche.



00h10 : Le Sénat américain approuve à l'unanimité la nomination de Marco Rubio au poste de secrétaire d'État



Le sénateur républicain Marco Rubio est devenu lundi le nouveau chef de la diplomatie américaine après un vote à l'unanimité en sa faveur du Sénat, le jour de l'investiture de Donald Trump. Marco Rubio, 53 ans, devient le premier membre de la nouvelle administration Trump à être ainsi confirmé à son poste. Il doit succèder à Antony Blinken.



00h00 : Donald Trump signe de nombreux décrets devant une foule l'acclamant



Donald Trump a signé un certain nombre de décrets dont l'un qui annule 78 décrets de l'ère Biden. Un autre de ces décrets met fin au télétravail pour les fonctionnaires fédéraux. Ce décret « impose aux fonctionnaires fédéraux de revenir travailler au bureau à plein temps avec effet immédiat », a déclaré un responsable au micro. Un autre décret gèle les possibilités pour les fonctionnaires et bureaucrates d'émettre d'autres réglementations jusqu'à ce que l'administration ait le contrôle total du gouvernement.



23h50 : Elon Musk sème le trouble avec un salut à un meeting de Trump



Elon Musk a provoqué la consternation lundi lors d'un meeting de Donald Trump à Washington en effectuant un salut à deux reprises que certains ont qualifié de « nazi ». Le patron de X, SpaceX, et Tesla donnait un discours sur scène à la Capital One Arena, où des partisans de Donald Trump s'étaient rassemblés pour un meeting du nouveau président américain quelques heures après son investiture.



Il a remercié la foule d'avoir permis le retour du milliardaire à la Maison Blanche avant de se taper la poitrine gauche avec la main droite, de tendre le bras, paume ouverte, puis de répéter le geste en se tournant vers le reste de la foule derrière lui. L'historienne Claire Aubin, spécialiste du nazisme aux Etats-Unis, a estimé que le geste d'Elon Musk était bien un « sieg heil », le salut nazi. « Mon opinion de professionnelle, c'est que vous avez tous raison », a-t-elle lancé sur X aux personnes qui ont interprété ce salut à la foule comme une allusion ouverte aux nazis.



23h40 : Donald Trump déclare retirer immédiatement les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat



Donald Trump présente actuellement sur scène au Capital One Arena certaines des mesures exécutives qu'il prévoit de signer dans quelques instants, comme l'accord de Paris sur le climat. Le président affirme que les États-Unis vont utiliser leur pétrole ajoutant « nous n'allons pas faire le truc de l'éolien ». Il dit que certaines d'entre elles révoqueront près de 80 mesures exécutives « radicales » de l'administration Biden. Donald Trump dit à la foule qu'il mettra en œuvre un gel immédiat de la réglementation et forcera le gouvernement fédéral à obliger ses employés à venir au bureau tous les jours. Il ajoute qu'il signera un décret exécutif sur la liberté d'expression.



Le président Trump affirme qu'il va signer un mémorandum présidentiel ordonnant à chaque membre de son cabinet de « mobiliser toutes les forces » pour réduire l'inflation et faire baisser les prix. Il évoque l'augmentation des coûts sous Biden en disant « on ne peut pas acheter du bacon ». « Les tarifs douaniers vont nous rendre extrêmement riches », a ensuite déclaré Donald Trump sous les applaudissements nourris. Trump dit à la foule que Dieu est le premier, la religion le deuxième, l'amour le troisième et les tarifs le quatrième en termes des plus beaux mots du dictionnaire.



23h35 : Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Trump, présente la libération d'otages israéliens comme une réussite de Donald Trump



L'envoyé spécial de Donald Trump au Moyen-Orient, Steve Witkoff – un proche du président a pris la parole juste avant le discours du 47e président américain. Witkoff dit que la présidence de Trump a fourni une vision « claire » et « audacieuse » pour le Moyen-Orient et a redéfini ce qui est possible dans cette région.



Steve Witkoff dit que Donald Trump a déjà obtenu des succès remarquables comme la libération dimanche 19 janvier d'otages de Gaza - quelque chose dont les démocrates se sont également attribué le mérite, minimisant le rôle du nouveau président. Des membres des familles de certains des otages sont présents dans l'arène, et certains brandissent des photos des otages.



23h25 : Donald Trump annonce qu'il va gracier des assaillants du Capitole



Au Capital One Arena, Donald Trump s'est adressé à la foule : « Maintenant, le travail commence. Nous avons gagné, nous avons gagné ». Faisant référence aux émeutiers du Capitole du 6 janvier, Trump dit : « Ce soir, je vais signer les grâces des otages [du 6 janvier] pour les faire sortir ». Il dit que dès qu'il partira, il se rendra au Bureau ovale pour signer des grâces pour « beaucoup de gens ».



23h20 : Le gratin de la tech en vedette à l'investiture de Trump



Les magnats du secteur technologique étaient présents parmi les premiers rangs de la cérémonie d'investiture de Donald Trump à la présidence des États-Unis lundi, un signal inédit de leur proximité avec le nouveau pouvoir qui a fait grincer quelques dents. Le fondateur d'Amazon Jeff Bezos, le patron d'Apple Tim Cook, celui de Meta, Mark Zuckerberg, le directeur général de Google, Sundar Pichai, le co-fondateur de Google Sergey Brin et Elon Musk étaient dans les premiers rangs sous la coupole du Capitole, où se tenait la prestation de serment du nouveau chef de l'État.



Image saisissante, tous étaient même assis devant le prochain secrétaire d'État, Marco Rubio, ou la future ministre de la Justice, Pam Bondi, dont les nominations doivent encore être confirmées par le Sénat. « Les milliardaires de la tech sont mieux placés que les propres ministres de Trump », a écrit la sénatrice démocrate du Massachusetts Elizabeth Warren sur X (ex-Twitter). « Tout est dit. »



23h00 : Une fanfare réduite défile pour l'investiture au Capital One Arena



Une fanfare participe à un défilé à la Capital One Arena en uniformes violets, certains portant de grands chapeaux à plumes. Ce défilé est plus petit que d'habitude. L'investiture devait avoir lieu à l'extérieur, y compris un grand défilé, mais a été déplacé au Capital One Arena à cause du froid glacial sur Washington DC. Une partie de ce cortège comprend un hommage à Corey Comperatore, qui a été tué lors de la tentative d'assassinat de Trump à Butler, en Pennsylvanie, en 2024. Sa veste de pompier est portée dans une partie du défilé. D'autres pompiers et responsables des forces de l'ordre font également partie du cortège.



22h50 : [Reportage] Donald Trump applaudi à Jérusalem lors d’un événement par une organisation américaine évangélique



Friends of Zion, une organisation américaine évangélique très pro-israélienne, a célébré dans la joie l’investiture du 47e Président américain à Jérusalem. Il y a un orchestre et des sourires. La plupart des invités sont des Israéliens d’origine américaine. On aperçoit quelques casquettes rouges « Make America Great Again ». À la tribune, une représentante du gouvernement israélien voit en Donald Trump un « authentique ami d’Israel qui comprend la menace iranienne ».





22h10 : La présidente mexicaine félicite Trump mais l'exhorte au « dialogue » et au « respect »



La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a félicité le républicain Donald Trump pour son retour à la Maison Blanche, tout en l'appelant à fonder une relation basée sur le « dialogue » et le « respect ». « En tant que voisins et partenaires commerciaux, le dialogue, le respect et la coopération seront toujours le symbole de notre relation », a-t-elle écrit dans un bref message sur le réseau social X.



22h00 : Royaume-Uni et États-Unis, une « relation spéciale » à entretenir



Au Royaume-Uni, on envisage le retour de Donald Trump à la Maison Blanche sous l’angle de la « relation spéciale ». La « special relationship » qui est censée lier Londres à celles qui furent leurs colonies jusqu’à l’indépendance américaine et qui maintenant forment un pays bien plus riche et puissant que l’ancien colonisateur.





21h40 : Trump veut rebaptiser le Denali, plus haut pic d'Amérique du Nord



Le président américain, Donald Trump, a annoncé lors de son discours d'investiture vouloir redonner au Denali, plus haut pic d'Amérique du Nord situé en Alaska, son ancien nom de Mont McKinley, modifié selon le souhait des populations autochtones. Le décret rendant effectif ce changement de nom doit être publié dans la journée. Le sommet, qui culmine à plus de 6 000 mètres d'altitude, a été renommé Denali par l'ancien président Barack Obama en 2015, adoptant ainsi le nom utilisé par les autochtones de l'Alaska depuis des siècles, le gouvernement de l'État ayant fait de même dans les années 1970.



21h25 : Donald Trump passe les troupes en revue



Donald Trump est en train de passer les troupes en revue dans le Capitole.

































Rfi