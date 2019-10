« Le président Macky Sall veut se maintenir au pouvoir par des complots et des deals... On ne peut pas endormir l'opinion nationale par ces échanges de civilités et ces accolades » (Barthélémy Dias)

Ses premiers mots sont livrés devant la presse au niveau de la mairie de Mermoz-Sacré/Coeur. Le compagnon de parti de Khalifa Sall a commencé d'abord à se réjouir de la sortie de l'ex maire de Dakar. "Je rends grâce à Dieu d'avoir donné la force à Khalifa Sall pour traverser cette épreuve avec dignité et aussi sa famille et ses proches qui n'ont jamais caché leur soutien au leader de Taxawu Dakar".



Ensuite, le maire de Mermoz/Sacré-Coeur a commenté la brûlante actualité qui prévaut depuis quelques jours dans le pays. Il s'agit naturellement de cette "réconciliation" Wade/Macky.



Pour Barth, " le Sénégal n'est ni en guerre, ni dans l'urgence pour poser ce genre de "pseudo dialogue", pour ne pas dire un pseudo complot", alerte t-il. Selon lui, il y a plutôt urgence à faire vivre la démocratie et veiller au respect des droits individuels que "de faire focus sur une brochettes d'individus."



"Si Macky Sall pense que c'est par des accolades, en faisant appel aux civilités pour faire croire aux sénégalais qu'il y'a un dialogue solide qui est en train d'être mené, il se trompe", laissera entendre Dias-fils.



À l'en croire, "le président Macky Sall veut se maintenir au pouvoir en posant des deals. Il s'est auto-élu en 2019 et ne veut pas organiser des éléctions d'ici 2024".



Il estime toutefois que le Sénégal et ses intérêts sont au dessus de tout, qu'il est et demeure une République et qu'il nous incombe de sauvegarder son image...