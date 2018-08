Le président colombien rejette les accusations de Maduro

Juan Manuel Santos © epa. Juan Manuel Santos © epa. © reuters. © reuters. © afp. © afp. © epa. © epa.

"Il y a une autre (accusation) encore plus insolite: selon laquelle je serais de mèche avec le renseignement américain, avec la droite vénézuélienne, à ourdir des complots pour assassiner le président du Venezuela. Voyons! ", a déclaré le chef de l'Etat lors d'une cérémonie en public.Peu après les faits, M. Maduro a mis en cause son homologue colombien, qui doit passer les rênes du pouvoir mardi à son successeur Ivan Duque (droite). "Je n'ai pas de doute que le nom de Juan Manuel Santos est derrière cet attentat", a-t-il assuré, évoquant aussi des "financiers" non identifiés qui résideraient aux Etats-Unis.Il a également mis en cause "l'ultra-droite", se référant ainsi à l'opposition vénézuélienne.Ses partisans ont prévu de défiler à la mi-journée jusqu'au palais présidentiel de Miraflores.M. Maduro, qui affirme avoir réchappé samedi à un attentat mené avec des drones chargés d'explosif pendant une cérémonie militaire dans le centre de Caracas, est annoncé à l'arrivée du cortège, vers 19H00 (HB).Un mystérieux groupe rebelle, baptisé "Mouvement national des soldats en chemise", jusque-là inconnu, a revendiqué l'action dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux.