Le président du conseil départemental de Mbour Saliou Samb condamné à 06 mois ferme , Ferdinand Coly gagne son procès

Le procès tant attendu opposant l’ex-international de football Ferdinand Coly à Saliou Samb, président du conseil départemental de Mbour vient de connaître son épilogue ; le verdict est sans appel : Saliou Samb perd la bataille juridique et écope d'une peine de 5 ans dont 6 mois ferme et de 800 millions de dommages et intérêts de la part du tribunal de grandes instances de Mbour.



Poursuivi pour abus de biens sociaux et banqueroute frauduleuse, l’ancien président du Stade de Mbour est accusé par l’ancien latéral des Lions de lui avoir fait perdre 1 milliard 200 millions FCFA. Les deux hommes avaient mis sur pied «Blue Trade Company», une société d’exploitation et d’exportation des produits halieutiques. Mais le business a fait faillite. Pour rappel Saliou Samb est l'actuel Directeur de la société des infrastructures et de réparation navale (SIRN).

















































dakaractu