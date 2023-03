Le procès Ousmane Sonko-Mame Mbaye Niang en Une

‘’L’heure de vérité’’, affiche à la Une Kritik au sujet du procès Ousmane Sonko-Mame Mbaye Niang. ‘’De renvoi en renvoi, la tenue du procès du programme des domaines agricoles communautaires (prodac) est désormais inévitable même si la défense (….) a le loisir de chercher à faire durer le suspens pour l’absence de son client mais aussi pour la constitution de nouveaux avocats’’, écrit le journal.



Ouvert le 2 février, le procès a été renvoyé à deux reprises dans un climat très tendu, avec l'intervention des forces de l'ordre obligées de conduire Ousmane Sonko au tribunal ou de le ramener chez lui à bord de leur véhicule sur fond de manifestations ayant entrainé des destructions et de nombreuses arrestations.



Mame Mbaye Niang reproche à Ousmane Sonko, classé troisième à l’élection présidentielle de 2019, d’avoir dit qu’il avait été épinglé par un rapport de l’Inspection générale d'Etat à cause de la mauvaise gestion d'un fonds de 29 milliards de francs CFA du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac).



M. Niang conteste l’existence de ce rapport et a saisi la justice d’une plainte pour diffamation contre M. Sonko.



Selon le quotidien L’As, le procès ‘’devrait se tenir ce matin sous haute tension, dans un palais de justice quadrillé telle une forteresse, pour endiguer toute velléité de perturbation venant des militants de Pastef qui ne voudraient pas voir leur champion mené droit à l’abattoir dans ce procès-piège’’.



‘’Journée décisive pour Ousmane Sonko’’, selon le journal Bës Bi, soulignant que le leader de Pastef, ‘’accusé de diffamation, risque une condamnation qui pourrait remettre en cause sa carrière politique’’.



Le quotidien Enquête parle de ‘’face à face décisif’’ entre Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang.



Dakar est ‘’sous haute surveillance’’ ce jeudi, note que Sud Quotidien, qui écrit : ‘’Pour se prémunir de tout risque, plusieurs services, commerces et entreprises ont annoncé baisser les rideaux ou aménager leurs horaires pour cette journée grosse de danger’’.



‘’A quoi va ressembler Dakar ce jeudi ?’’, s’interroge Le Quotidien. ‘’Face à l’incertitude qui entoure cette journée et les menaces qui pèsent sur les biens publics et privés, toutes les entreprises ont pris les devants’’, écrit la publication.



Le journal relève que les banques dakaroises vont encore fermer leurs guichets à partir de 13 heures, mesure qu’elles avaient prise, mercredi, pour ‘’se prémunir des manifestations non autorisées de la coalition de l’opposition Yewwi askan wi. La société de transport Dakar Dem Dikk a annoncé la suspension du trafic de ses bus.



‘’Peur sur la ville’’, titre Le Témoin, qui note : ‘’banques fermées, ambassades en alerte, écoles en vacances, bus à l’arrêt, motos interdites de circulation…la capitale retient son souffle en perspective de la tenue aujourd’hui du procès Mame Mbaye Niang-Ousmane Sonko’’.



La publication signale que le leader de Pastef a perdu un des avocats, Me Ousseynou Fall, suspendu par le Conseil de l’ordre, après une plainte du président du tribunal, suite à un échange houleux lors de l’audience du 16 mars. L’avocat français de Sonko, Juan Branco, a été refoulé du Sénégal à son arrivée à l’Aéroport international Blaise Diagne.



‘’Dakar s’affole’’, dit WalfQuotidien, notant que ‘’ le procès en diffamation opposant le leader du Pastef, Ousmane Sonko et le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang et les manifestations annoncées par la coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi ont fini d’installer un climat de panique’’ à Dakar avec ‘’des vacances scolaires anticipées, le transport suspendu, des banques fermées...’’



L’Info indique que la manifestation de Yewwi askasn wi, prévue à Dakar, mercredi, a été ‘’tuée dans l’œuf’’. ‘’Les opposants et la presse ont été gazés par la gendarmerie’’ devant le siège du parti de Déthié Fall, selon le journal, soulignant qu’à Keur Massar, Guédiawaye, Sédhiou, Ziguinchor, Saint-Louis, etc, les manifestations de Yewwi se sont déroulées ‘’sans débordement et sans aucun débordement majeur’’.





























































































APS