Le procès de mineurs finalement renvoyé au 12 juin prochain pour la production des vidéos scellées

Le procès des mineurs impliqués dans l’affaire sextape des Maristes et Sacré cœur qui devait se tenir aujourd'hui, au tribunal pour mineurs n'a pas eu lieu. Pour pouvoir situer les responsabilités, le juge a estimé qu'il était nécessaire de visionner les fameuses vidéos qui continuent de défrayer la chronique. Pour le magistrat, la production des vidéos scellées est indispensable pour la manifestation de la vérité. Tel est le motif du renvoi au vendredi prochain. Les mineurs A. Dieng, Ns. Diop, E. M. Diouf, M. Sene et S. Sow ont comparus à côté de leurs parents, leur civilement responsables.

Dakarposte est en mesure de révéler que pour leur défense, M. Diouf a commis Me Dior Gueye, les filles Nd Diop et A. Diop sont respectivement défendus par Me Malick Mbengue et Me Hilal. Me Mamadou Gueye pour le compte de S. Sow. En fin, Me Iba Mar Diop va assurer de défense de M. Séne qui avait publié en premier une de leurs vidéos obscènes. Le tribunal des enfants va sonc juger cette affaire le 12 juin prochain. Alors que les majeurs liés dans cette histoire ont été jugés hier, au tribunal des flagrants délits de Dakar. Le procureur a requis 1 an dont 6 mois ferme contre El Hadji Malick Diallo, Thierry Lopez et Amadou Matar Seye. Ils connaîtront leur sort le 8 juin prochain.