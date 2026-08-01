Le rempart vert : la Zone militaire n°5 porte un coup d'arrêt au trafic de teck

Dans le secret des forêts méridionales, là où la nature livre un combat silencieux contre la cupidité humaine, les Forces armées sénégalaises viennent de marquer un point décisif.



Dakarposte a appris que les unités de la Zone militaire n°5, engagées dans une mission sacrée de préservation du patrimoine sylvestre, ont mené une série d'opérations d’envergure qui s’est soldée par la saisie spectaculaire de plus de quatre-vingts billons de teck et de trois véhicules à trois roues.



Cette offensive, orchestrée avec une rigueur toute militaire sous la houlette du Colonel Cheikh Gueye, commandant de la zone, s'inscrit dans une stratégie globale de neutralisation des réseaux clandestins qui consument les ressources de la nation.



Ce bois précieux, arraché illégalement à la terre commune, ainsi que les moyens logistiques des contrebandiers, ont été promptement transférés aux services compétents afin que force reste à la loi et que s'engagent les procédures réglementaires.



Au-delà du succès matériel, cette opération retentissante résonne comme un avertissement solennel adressé aux prédateurs de la flore. Elle illustre, s’il en était encore besoin, la vigilance indéfectible et l'engagement sacrificiel des Forces armées, sentinelles infatigables de la biodiversité, résolues à bouter le trafic illicite hors des sanctuaires forestiers du pays.