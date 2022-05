Le suspect de la fusillade de Buffalo a publié un manifeste apparent citant la théorie du «grand remplacement»

Un manifeste apparemment écrit par le suspect lors d'une fusillade de masse dans un supermarché de Buffalo qui a tué 10 personnes a présenté des plans spécifiques pour attaquer les Noirs et a cité à plusieurs reprises la théorie du «grand remplacement», la fausse idée qu'une cabale tente de remplacer les Américains blancs par des non -les blancs par l'immigration, le mariage interracial et éventuellement la violence.



Le manifeste, qui semble avoir été écrit par Payton Gendron, 18 ans, comprenait une date de naissance et des détails biographiques partagés avec le suspect en garde à vue. Le PDF a été initialement publié sur Google Docs à 20h55 jeudi, deux jours avant le tournage, selon les données du fichier consultées par NBC News.



Gendron, de Conklin, New York, a été interpellé samedi soir devant le tribunal de Buffalo pour un chef d'accusation de meurtre au premier degré, a annoncé le bureau du procureur du comté d'Erie.



Il a été placé en détention provisoire sans caution et une audience pour crime était prévue jeudi matin, selon le bureau.



Le manifeste, qui n'a pas été modifié depuis sa publication jeudi, comprend des détails élaborés sur un tournage prévu. Le document affirme que le suspect a choisi Buffalo parce que c'était la ville avec le plus grand nombre de Noirs dans son voisinage.



Onze des 13 personnes abattues au Tops Friendly Market sont noires, a indiqué la police.



Un haut responsable de l'application des lois a déclaré à NBC News que les autorités s'efforçaient de vérifier l'authenticité du document.



"Nous sommes au courant du manifeste prétendument écrit par le suspect et nous travaillons pour confirmer définitivement qu'il en est l'auteur", a déclaré le responsable de l'application des lois.



Le manifeste comprend des dizaines de pages de mèmes antisémites et racistes, citant à plusieurs reprises la théorie du complot raciste du « Grand Remplacement » fréquemment poussée par les suprématistes blancs, qui prétend à tort que les Blancs sont « remplacés » en Amérique dans le cadre d’une théorie du complot juive élaborée. D'autres mèmes utilisent des tropes et des données discréditées pour dénigrer l'intelligence des personnes non blanches.



Dans le manifeste, Gendron affirme s'être radicalisé sur 4chan alors qu'il s'ennuyait au début de la pandémie de coronavirus début 2020.



Le document revendique également une «théorie critique de la race», un récent sujet de discussion de droite qui en est venu à englober généralement l'enseignement de la race à l'école, fait partie d'un complot juif et une raison de justifier les massacres de Juifs.



Dans le manifeste, Gendron cite à plusieurs reprises Brenton Tarrant, le tireur de masse suprémaciste blanc qui a tué 51 personnes et en a blessé 40 autres dans une mosquée de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, en 2019. Comme Gendron, Tarrant a diffusé son attaque en direct. Tarrant a déclaré aux enquêteurs qu'il était également un visiteur fréquent de 4chan.



La théorie a été citée par plusieurs tireurs de masse depuis 2018, dont Robert Bowers qui est accusé d' avoir tué 11 personnes à la synagogue Tree of Life à Pittsburgh, Pennsylvanie, en 2018, Patrick Crusius qui aurait tué 23 personnes dans un El Paso, Texas, Walmart et John Earnest en ont tué un et en ont blessé trois autres dans une synagogue de Poway, en Californie, en 2019.



La théorie du "grand remplacement" a récemment reçu le soutien des centres de pouvoir traditionnels de la droite américaine. Selon un sondage AP-NORC publié cette semaine, 1 adulte américain sur 3 pense qu'il y a un effort continu "pour remplacer les Américains nés aux États-Unis par des immigrants pour gains électoraux.



Tucker Carlson de Fox News a poussé à plusieurs reprises la rhétorique du «remplacement» dans son émission. "Je sais que la gauche et tous les petits gardiens de Twitter deviennent littéralement hystériques si vous utilisez le terme" remplacement ", si vous suggérez que le Parti démocrate essaie de remplacer l'électorat actuel, les électeurs qui votent maintenant, par de nouvelles personnes, des électeurs plus obéissants du tiers monde », a déclaré Carlson en avril 2021.



L'attaque de Gendron a été diffusée en direct. Certains utilisateurs du site Web 4chan ont discuté de l'attaque, et au moins un a archivé la vidéo en temps réel, publiant des photos de civils morts à l'intérieur du supermarché au cours du samedi après-midi.



Un clip vidéo de la diffusion en direct a été diffusé sur des sites extrémistes dans les heures qui ont suivi l'attaque, mettant en vedette les deux dernières minutes de conduite de Gendron jusqu'au supermarché, et s'interrompant lorsqu'il sort du véhicule à l'extérieur du supermarché.



Dans le document, le suspect a déclaré qu'il prévoyait de publier son manifeste et des liens vers son flux en direct sur 4chan, vers une imitation du site Web extrémiste aujourd'hui disparu 8chan et vers les serveurs qu'il fréquentait sur le service de chat Discord, en partie pour voir si son la diffusion en direct fonctionnait.