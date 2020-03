Le "tassoukat" Pape Bol rappelé à Dieu

Dakarposte a appris que le célèbre "Pape Bol" a tiré sa révérence. Pape Diop plus connu sous le pseudonyme de "Pape Bol" est décédé dans la nuit du vendredi au samedi 21 mars 2020.

Toute la rédaction de dakarposte s'associe à la douleur et présente ses condoléances à sa famille éplorée et au monde artistique.

Que Dieu l'accueille dans son paradis céleste au même titre que toute la Ummah Islamique!