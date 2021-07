Le variant Delta se répand en Europe : inquiétudes pour les jeunes et les touristes

Plusieurs pays européens adoptent des mesures de restrictions face à la recrudescence de l'épidémie, et notamment du variant Delta du coronavirus.



Ainsi, en Espagne, les autorités de Catalogne ont annoncé la fermeture des discothèques.



L'accès à certains événements en plein air sera aussi, à nouveau, limité.



A l'heure où les vacanciers prévoient de revenir se faire bronzer sur les plages espagnoles, Madrid et Paris n'ont qu'une recommandation : se faire vacciner.



L'Espagne et les touristes français

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a calmé le jeu avec l'Espagne ce vendredi au cours d'une brève visite à Madrid, appelant les Français qui veulent passer leurs vacances dans ce pays à se faire vacciner mais évitant soigneusement de leur déconseiller de s'y rendre.



M. Le Drian, qui parlait pendant une conférence de presse aux côtés de son homologue espagnole Arancha González Laya au terme d'un entretien de deux heures, a ainsi implicitement désavoué son secrétaire d'État aux Affaires européennes, Clément Beaune. Celui-ci avait conseillé la veille aux Français d'"éviter l'Espagne et le Portugal" en raison de la très forte hausse du nombre des cas de Covid-19 qui y était enregistrée et de rester en France pour leurs congés d'été.



« Vaccinez-vous, a lancé le chef de la diplomatie française. Français qui veulent aller en vacances en Espagne ou au Portugal, et même ailleurs : vaccinez-vous ! Le vaccin, c'est la porte d'entrée de l'Espagne. »



« Il n'y a pas raison pour annuler les vacances en Espagne, a surenchéri son homologue espagnole. Il y a lieu d'être prudent. Et surtout, il y a lieu d'aller se faire vacciner, ce qui est la meilleure manière de pouvoir profiter de belles vacances dans les prochaines semaines. »



Contaminations chez les jeunes

Deux autocars sont arrivés ce vendredi à Gand en Belgique. A leur bord, une centaine de jeunes, tous contaminés lors de leur séjour festif en Espagne.



Un peu partout en Europe, l'inquiétude porte essentiellement sur cette population jeune, chez qui les contaminations progressent très rapidement.



C'est ce qui a d'ailleurs poussé les autorités néerlandaises à prendre des mesures similaires à celles en Catalogne : fermeture des boîtes de nuit. Les bars et restaurants vont même devoir baisser leur rideau à minuit.



A l'inverse, en France, les discothèques ont pu rouvrir leur porte, même si les conditions d'accès sont limitées.