Législatives : Ansoumane DANFA lance un message fort à la Casamance

Allié du président Macky Sall depuis 2012, le leader du MAC/Authentique, Ansoumana Danfa est plus que déterminé à travailler pour une victoire de la coalition Benno bokk yakaar aux législatives prochaines. Pour ce faire, M. Danfa a invité aux Casamançais résidents à Dakar d’apporter leur soutien au président Macky Sall. « Je lance un appel fraternel à l’endroit de toutes filles et fils de la Casamance qui habitent Dakar et sa banlieue, Pikine, Parcelles Assainies, Grand Yoff et d’autres à s’unir comme un seul homme pour accompagner le président Macky Sall en vue des élections », a-t-il fait savoir rappelant ce qui lie au président Macky Sall à la région naturelle de la Casamance. « Comme nous le savons, le président Macky Sall est un fidèle ami de la Casamance. Cette fidélité, son amitié s’explique par ses projets et programmes dans cette partie du Sénégal », dira-t-il.



Poursuivant la tête de file de Mac/Authique, renchérit, « J’invite à tous mes frères et sœurs qu’ils soient Mandingue, Diola, Peulh, Balante ou n’importe quelle appartenance sociale de s’unir pour soutenir Son Excellence le président Macky Sall et sans jamais répondre aux provocation des uns et des autres afin de faire gagner la coalition Benno bokk yakaar au soir du 31 juillet ».