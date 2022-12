Législatives : Comment la Cena a dépensé ses 1,8 milliard de francs Cfa

Globalement, pour la supervision des élections législatives, la Cena a dépensé 1 868 100 591 francs Cfa. C’est ce que l’institution a déclaré dans son rapport, rendu public ce jour.



Doudou Ndir et ses collègues indiquent avoir acheté, pour 373 986 722 Francs Ca, du matériel électoral. Il s’agit de cachets, de fournitures de bureau, de matériel informatique, de supports juridiques etc.



Les contrôleurs ont empoché 25 475 000 francs, pour leurs indemnités. Pour les Ceda, les indemnités des membres, des contrôleurs et des superviseurs, leur frais de formation, de restauration, les frais de transport, de communication et divers, culminent à 1 097 664 020 de francs.



Pour la Cena, elle dit avoir dépensé 370 974 849 francs Cfa pour les indemnités de ses membres, les frais de formation, de transport, d’hébergement, de restauration et divers.





























































































igfm