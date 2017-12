Législatives De 2017 : Des Tractations En Coulisse Pour Une Liste Représentant Les Centrales Syndicales

Des listes indépendantes qui disputeront aux politiques les suffrages des Sénégalais, il y en aura à ces élections législatives. Quelles listes indépendantes pour participer à ces joutes électorales ? En tout cas, il n’est pas exclu de voir une liste composée d’organisations de travailleurs prendre part aux élections législatives de mai 2017. Nos sources sont formelles, voilà maintenant plusieurs semaines que ces organisations de travailleurs argumentant que leurs préoccupations ne sont pas suffisamment prises en charge au sein de l’hémicycle durant ces dernières législatures, ont décidé de sensibiliser d’autres corporations de travailleurs à se joindre à elles. En vue des prochaines législatives.



Tout se passe dans la plus parfaite discrétion et se mène en coulisses, puisque ces organisations veulent être sûres d’avoir acquis largement l’adhésion des travailleurs, avant d’annoncer leurs candidatures et de pouvoir s’atteler aux préparatifs pour la prochaine campagne électorale. Nos sources nous apprennent qu’en vue de prendre les devants et de démontrer que leur projet de monter des listes de candidats qui défendront leurs couleurs en direction des prochaines législatives reste crédible, ces organisations ont déjà porté leur choix sur le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal/Forces du changement (Cnts/Fc), Cheikh Diop afin qu’il dirige celles-ci. Cheikh Diop que nous avons joint, soutient n’avoir pas été saisi d’un tel projet, en tout cas pour le moment, même si, selon lui, les travailleurs pour être mieux impliqués et défendus, doivent leur mot à dire, au sein de l’Assemblée nationale, mais également au sein de toutes autres instances de décision.