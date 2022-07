Législatives2022 : Amadou Ba partage la vision et l’engagement du mouvement « Macky Lagnu Gueum »

Quelques minutes après avoir reçu le collectif des marchés de la commune des Parcelles Assainies, c'était au tour de plusieurs jeunes formant le mouvement « Macky Lagnu Gueum » d'être entendus au siège communal de Bby par Amadou Ba, le ministre d’État Mbaye Ndiaye et l’honorable député Badou Diouf.

Dans leur discours les membres du collectif ont tous exprimé leur immense satisfaction de former ce mouvement pour accompagner le président Sall dans ses réalisations.

Conscients de l’importance et la valeur des jeunes dans notre société, ces derniers comptent bannir et réprimander tous ceux qui se battent pour la réalisation de leurs intérêts par la violence. Une attitude fortement appréciée par les autorités...