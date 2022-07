Législatives2022 : La pluie empêche les kaolackois de sortir massivement...Les électeurs se font désirer dans certains bureaux de vote.

Il pleut à Kaolack depuis ce matin! Et en ce jour d'élections, cela constitue une source de blocage pour les électeurs qui doivent rallier leurs bureaux de vote.



De Sing-Sing à Léona en passant par Bongré jusqu'à Médina Baye et environs, les gens sont retranchés dans leurs domiciles en attendant le beau temps.



Rares sont les électeurs, parapluies au dessus de leur tête, qui bravent la pluie pour aller effectuer leur devoir civique.

Pour rappel, 243.091 kaolackois sont appelés aux urnes ce dimanche. Selon l’adjoint au préfet, Alioune Sadji, la carte électorale du département de Kaolack est réparti comme suit : "Kaolack et Kahone comptent 138. 633 électeurs, l’arrondissement de Koumbal fait un total de 38.402 électeurs, l’arrondissement de Ndiédieng compte 33.597 électeurs et 32. 459 électeurs pour l’arrondissement de Ngothie".























































dakaractu