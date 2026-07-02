Lendemain de débâcle des Lions : une pétition réclame la tête de Pape THIAW

Au lendemain de l’élimination du Sénégal en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, le sélectionneur Pape THIAW se retrouve au cœur d’une vive contestation. Battus 3-2 par la Belgique après prolongations, les Lions de la Teranga, qui menaient pourtant 2-0 en première période, ont vu leurs espoirs mondiaux s’effondrer. Dans la foulée de cette douche froide, une pétition en ligne réclamant le départ du technicien sénégalais a franchi la barre des 30 000 signatures, selon Seneweb. Lancée dès le 25 juin, avant même le match contre la Belgique, celle-ci a pris une ampleur considérable après l’élimination. Intitulée «Exigeons la démission de Pape Thiaw», elle dénonce une gestion «manquant cruellement d’audace et de rigueur tactique», pointant des «lacunes» lors des rendez-vous cruciaux et une incapacité à renouveler un groupe vieillissant. Les signataires estiment que les récentes défaites face à la France et à la Norvège ne laissent «plus place au doute quant à ses faiblesses managériales et techniques».



Face à cette charge contestataire, Pape THIAW a livré une analyse froide. «On est éliminés, ça fait mal, c’est sûr. Il faut féliciter l’équipe qui a tout donné. Malheureusement, nous n’avons pas su gérer notre avance de 2-0», a-t-il déclaré à l’issue du match.



Interrogé sur ses choix tactiques et ses remplacements, le sélectionneur a évoqué des raisons physiques, assurant que plusieurs joueurs, fatigués, ne pouvaient «plus apporter autant».



Alors que la pétition continue de recueillir des soutiens, l’avenir de Pape THIAW à la tête des Lions de la Teranga semble plus que jamais compromis, même si aucune décision officielle n’a encore été prise par son employeur, la Fédération sénégalaise de football.



















































Walf