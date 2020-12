Les 2,5 milliards de Macky divisent les artistes

L’enveloppe de 2,5 milliards FCFA du chef de l’État destinée aux artistes en cette période de regain de la Covid-19 et de fermeture des salles de spectacle divise les artistes.



Certains artistes et acteurs culturels estiment que cet argent les détournera de leur objectif, tandis que d’autres s’en réjouissent.



Joint par le quotidien EnQuête, le rappeur Simon Kouka clame son indignation. À son avis, les 2,5 milliards devraient être accordés aux forces de sécurité pour encadrer les soirées.



Au motif, dit-il, que les 3 milliards octroyés aux artistes durant la première vague n’avaient servi à rien.



«On ne se bat pas pour qu’on nous donne 2 ou 3 ou même 10 milliards de francs CFA. Ce n’est pas ça le combat. Le combat, c’est pour qu’on rende aux artistes leur dignité», martèle le DG du Label Jolof 4 Life.



«C’est injuste et immoral de partager cet argent», fulmine-t-il.



Même son de cloche chez le chanteur Sahad du Groupe The Nataal Patchwork.



«Nous ne quamandons pas des enveloppes pour nous calmer (…) Nous voulons de réelles solutions à la situation du statut de l’artiste en général. Remballez vos 2,5 milliards, Monsieur le Président. La culture vaut bien plus que ce pansement», dit-il.



Par contre, des artistes affiliés à l’Association des acteurs de l’industrie musicale (AIM) ou de la Coalition des acteurs de la musique (CAM) ont vivement salué l’appui de l’État.