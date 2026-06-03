Les Lionceaux champions d’Afrique attendus à Dakar cette nuit

Dans un communiqué, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a annoncé que les jeunes champions regagneront Dakar et sont attendus à l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) de Diass ce jeudi à 00h55. À cette occasion, l’instance dirigeante du football sénégalais invite l’ensemble du peuple sénégalais à réserver un accueil à la hauteur de l’exploit réalisé par les protégés de Lamine Sané.



La FSF appelle ainsi les supporters, les acteurs du sport, les autorités ainsi que toutes les forces vives de la Nation à se mobiliser massivement pour célébrer le retour des nouveaux champions d’Afrique. Auteurs d’un parcours remarquable au Maroc, les Lionceaux ont fait preuve de caractère tout au long de la compétition pour offrir au Sénégal un deuxième titre continental dans la catégorie U17, après celui remporté en 2023.











































































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