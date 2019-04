Les Promoteurs Du Festival Teranga Sénégal Très Remontés Contre L’ambassade De France

De la même manière que le visa de « travail » ou de « commerce » n’est pas un droit selon le Consulat de France basé à Dakar, nous réclamons le Droit de travailler en toute transparence et honnêteté au lieu de favoriser un commerce couteux qui rapporte de l’argent aux instances consulaires pendant que nos projets et ambitions sont enterrés de facto par cette attitude insultante vis à vis de nos concitoyens et de la diaspora ainsi que de nombreux français qui en supportent les drames et dommages collatéraux au plan personnel et professionnel.

Nous en avons assez de voir nos jeunes prendre des risques pour mourir dans des pirogues ou être mis en esclavage dans des pays sans sécurité aucune, pendant que la porte « officielle » vers le travail honnête en France nous est fermée pour des raisons qui n’en sont pas ici à Dakar même.

Notre société travaille selon les lois en vigueur en France et nous ne voulons plus devoir perdre de l’argent et devoir « prendre avec des gants » une administration qui fait du « je m’en fous » en nous renvoyant un refus discriminatoire contre 40 artistes soupçonnés de manière injurieuse alors que ces personnes ont des raisons légitimes d’avoir l’ambition de travailler et s’il le faut, de voyager pour pouvoir travailler, ce qui est un devoir sine qua non pour chaque humain, y compris pour tous les citoyens français basés et installés au Sénégal pour qui tout est facilité afin qu’ils vivent le mieux possible dans ce pays.

Nous demandons à tous les citoyens sénégalais de manifester leur soutien à notre demande, tous ceux concernés par ces situations créées de manière illégitime par des Autorités qui regardent des jeunes partir et mourir en pirogue ou être victimes de violences, d’esclavage, sous l’oeil indifférent de ces mêmes administrations responsables de ces dérives, sans jamais se remettre en question sur leur implication pleine et entière qu’ils ont ,de favoriser ces commerces dangereux, d’autant que des personnes qui prennent la peine de remettre des dossiers professionnels bâtis sérieusement sont refusées de manière arbitraire et avec mépris.

Soyons solidaires contre l’injustice et l’ingérence organisées depuis des décennies ici même à Dakar par des employés payés par la France pour gagner de l’argent en vantant l’idée même que l’Afrique, dont le Sénégal, serait une priorité dans l’agenda du Président Mr Macron qui a fait des promesses pour favoriser le développement économique et culturel, pendant que ses salariés bloquent tout processus de « développement » au pied de l’avion qui s’envole vers Paris en nous prenant pour des idiots au service d’une loi unilatérale qui ne favorise que les intérêts du pays le plus puissant au plan économique.

Nous ne sommes plus des migrants, nous sommes des citoyens qui voulons travailler et être dédommagés de ces manquements professionnels organisés par ces représentants d’un pays qui nous ment, organisant des lois liberticides à l’égard d’entrepreneurs volontaires pour changer le monde de demain, nous entendons œuvrer au développement tout en luttant contre toutes formes de répressions administratives et économiques.