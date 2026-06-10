Les Sentinelles du PROJET réaffirment leur engagement derrière le Président Ousmane SONKO (COMMUNIQUÉ)

À I'issue du Congrès ordinaire de PASTEF Les Patriotes, consacré par l'élection du Président Ousmane SONKO à la tête du parti pour un mandat de six (6) ans, les Sentinelles du PROJET lui adressent leurs chaleureuses félicitations et lui souhaitent plein succès dans la poursuite de sa mission au service du Sénégal et du PROJET.



Les Sentinelles du PROJET saluent également l'ensemble des responsables, militants et acteurs qui ont contribué à l'organisation réussie de ce grand rendez-vous politique ainsi qu'à la cérémonie d'investiture tenue à Dakar Arena. La mobilisation exceptionnelle des patriotes venus du Sénégal, de la diaspora et d'ailleurs témoigne de la vitalité de PASTEF Les Patriotes et de l'adhésion populaire croissante au PROJET de transformation nationale.



Les Sentinelles du PROJET prennent bonne note des orientations stratégiques déclinées par le Président Ousmane SONKO à l'occasion du Congrès et de son investiture. Elles retiennent particulièrement son appel à lunité, à la discipline, au travail et à l'engagement collectif pour accélérer la mise en œuvre des réformes attendues par le peuple sénégalais.



À cet effet, elles renouvellent leur engagement total aux côtés du Président Ousmane SONKO, de la direction du parti et de l'ensemble des patriotes. Elles réaffirment leur détermination à poursuivre les actions de mobilisation, de sensibilisation et d'accompagnement citoyen en vue de la réussite du cap 2029 et de la concrétisation des aspirations légitimes du peuple sénégalais.



« Fidèles au PROJET, engagés pour le Sénégal» >