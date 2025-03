Les concessionnaires de nettoiement annonce une grève

La collecte et la mise en décharge des déchets solides pourraient être suspendues à partir du 26 mars. C’est l’annonce faite par le Collectif des Concessionnaires du Nettoiement du Sénégal. Qui dénonce le non-respect des engagements par l’État du Sénégal, à savoir le paiement des factures par l’Etat.



Il s’agit de 7 mois non payés pour l’année 2024 en plus de trois mois dus pour l’année 2025. L’Etat du Sénégal s’est engagé à payer la dette au plus tard le 31 mars 2025. Mais jusqu’à présent, aucune action n’est entreprise en ce sens.



Un casse-tête pour les usagers et l’État du Sénégal à quelques jours de la célébration de l’Aïd el Fitr.























Walf