‘’J’adresse mes condoléances émues aux présidents Erdogan et Bachar Al-Assad, suite au séisme qui vient de frapper la Turquie et la Syrie. Paix à l’âme des victimes et prompte rétablissement aux blessés’’, a-t-il notamment tweeté.



Au moins 2000 personnes ont péri dans ce séisme de magnitude 7,8 dans les deux pays frontaliers.































































aps