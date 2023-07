Les émeutes en France font fuir les touristes étrangers

À l'aube de la saison touristique, c'est un bilan inquiétant que dresse Jean-François Rial, le patron de l'Office de tourisme de Paris. Car après le Covid-19, période durant laquelle le secteur avait dû se mettre sur pause, les touristes commençaient à revenir dans l'Hexagone. Mais depuis le mardi 27 juin et la mort de Nahel, 17 ans, tué par un tir de policier après un refus d'obtempérer, les hôtels et restaurants observent une nette augmentation des annulations.



Ces émeutes sont « un vrai risque » pour l'image de la France et pour la saison touristique d'été, avance-t-il. « Et ce, même si ça se calme, car beaucoup de touristes sont allergiques au risque ». Si la saison était plutôt bien lancée, c'est un véritable coup d'arrêt. « Sur début juillet, je pense qu'on est déjà autour des 20-25 % d'annulations à Paris sur la clientèle internationale, et je ne serais pas étonné que ce soient les mêmes chiffres pour l'ensemble de la France », poursuit Jean-François Rial. Lors des émeutes de 2005, 30 % des touristes avaient annulé leur venue. « On pourrait en prendre le chemin si ça perdure ».



Les Américains et les Japonais, les plus sensibles à la sécurité

Un taux d'annulation un peu moins important pour les Américains, clientèle cruciale pour la France : environ 15 % d'entre eux ont déjà annulé leur séjour. « Le tourisme en France est apparemment ?aidé? par les feux canadiens et les grèves aux États-Unis », explique-t-il. Avec les Japonais, ce sont les deux clientèles les plus sensibles aux questions de sécurité.



La déception est d'autant plus grande car le secteur avait observé une croissance de 25 % de la clientèle américaine à Paris depuis le début de l'année. Elle compensait, alors, « l'absence des Chinois et des Russes et on faisait notamment un carton plein sur le haut de gamme, avec beaucoup de retombées économiques ».



« Notre problème, la répétition »

Le patron de l'Office de tourisme de Paris met en avant un autre argument pour tenter d'expliquer cette vague d'annulations : la répétition de ce genre d'événements. Cette année, la grève des éboueurs, et plus globalement les manifestations contre la réforme des retraites, ont véhiculé une mauvaise image du pays à l'international. « On avait vu, dans la foulée, une vague de milliers d'annulations de réservations, hôtelières essentiellement », poursuit-il.



« On aurait pu espérer que les gens oublient très vite. Les gens voient des images, puis ils oublient. Au moment de l'histoire des poubelles brûlées en avril, il y avait eu une vague d'annulations et un arrêt des inscriptions pour des voyages à venir en France. Mais au bout d'un mois, l'émotion s'était estompée et les réservations avaient repris. Là notre gros problème, c'est la répétition », explique Jean-François Rial.



De nombreux territoires touchés

Cette tendance est confirmée par l'Umih (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie), le principal syndicat patronal de l'hôtellerie-restauration. « Nos adhérents hôteliers subissent une vague d'annulations de leurs réservations sur tous les territoires touchés par les dégradations et affrontements », dénonce Thierry Marx, le président de l'Umih, dans un communiqué. « L'attaque, la dégradation voire la destruction d'un restaurant ou d'un bar est injustifiable ».



« Nos établissements sont intrinsèquement des lieux d'accueil, et parfois même des refuges et des lieux de secours en situation de crise. Ils ne doivent pas subir les conséquences d'une colère qu'ils n'ont pas suscitée et nous condamnons ces agissements », poursuit-il, indiquant que la fédération « se tient et se tiendra aux côtés des professionnels impactés pour les accompagner dans leur démarche ».



La mise en garde des ambassades

Les couvre-feux instaurés dans de nombreuses villes, l'arrêt des transports en commun en début de soirée et la possible annulation d'événements pourraient également être des arguments poussant les touristes à annuler leur voyage. Tout comme les avertissements de plusieurs ambassades. Celle des États-Unis a publié une « alerte de sécurité ». « Ces manifestations, ainsi que les protestations spontanées, devraient se poursuivre et pourraient devenir violentes. Les citoyens américains doivent éviter les rassemblements de masse et les zones d'activité policière importante ».



Cette même précaution a été prise par le Royaume-Uni. « Les lieux et le moment des émeutes sont imprévisibles », a prévenu le ministère des Affaires étrangères, qui a incité ses concitoyens à « suivre les médias », « éviter les zones où se déroulent les émeutes » et « suivre les recommandations des autorités ».



L'ambassade de Norvège a, elle aussi, exhorté à la prudence : « Ces derniers jours et ces dernières nuits, il y a eu des émeutes dans plusieurs endroits en France, y compris à Paris. Les voyageurs norvégiens sont encouragés à prendre les précautions nécessaires, ainsi qu'à rester à l'écart des grandes foules et des manifestations. Nous demandons à chacun de suivre et d'écouter les conseils des autorités locales ».



Les événements sportifs touchés ?

Après l'annulation des concerts de Mylène Farmer à Paris, d'autres événements craignent des perturbations. Le Tour de France en premier lieu. À la veille de son arrivée en France, Cédric Vasseur, le manager de Cofidis, affirme que « la crainte est présente. On sent les coureurs quelque peu perturbés ». S'il dit avoir « une totale confiance dans les organisateurs, qui sont en lien avec le ministère de l'Intérieur », il sait ne pas être à l'abri et redoute « que des personnes cherchent à mettre le feu à des véhicules du Tour de France, qui cherchent à utiliser l'image de la Grande Boucle dans le monde entier ».



La question se pose également pour les Jeux olympiques, qui se dérouleront l'été prochain à Paris. S'il n'est pas encore l'heure de tirer la sonnette d'alarme, Jean-François Rial préfère prévenir. Car la compétition draine un grand public, plutôt familial. « Un public qui se rapproche du comportement des touristes en général ».



En revanche, il ne se dit pas inquiet pour la Coupe du monde de rugby, qui se déroulera de début septembre à fin octobre en France. « Le public du rugby est un public de passionnés, qui vient souvent de loin, il ne va pas annuler sa venue à cause des incidents de juin-juillet », conclut-il. Sauf, évidemment, si les violences urbaines se poursuivent sur la durée.