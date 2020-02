Les enquêteurs envoient la fille de Mame Makhtar Guèye chez le Gynéco

Cependant, la thèse de l’enlèvement semble la plus plausible, au moment où certains s’interrogent sur un probable complot pour clouer le bec du président de l’ONG Islamique Jamra,.



Joint au téléphone par iGFM, alors qu’il se rendait au Commissariat Central de Dakar, Mame Makhtar éclaire: » Au moment où je vous parle, je me dirige vers le commissariat central sur convocation du Commissaire de la sûreté urbaine, Commissaire Bara Sangaré, puisque ma fille ne paraissait pas lucide lors du précédent interrogatoire. »



Il poursuit: « Elle paniquait, mais elle a donné une version aux enquêteurs. Le commissaire avait demandé qu’on laisse passer le weekend, le temps qu’elle se calme un peu pour reprendre les auditions. »



« Ils doivent recueillir les résultats des examens gynécologiques et des examens sanguins. Ce sont ces résultats qui seront mis sur la table, avant de poursuivre l’interrogatoire », nous a expliqué Mame Makhtar.



Nous y reviendrons.