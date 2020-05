Les étudiants de l'UGB réclament toujours justice

C'est le 15 mai de l'année 2018 que l'étudiant Mouhamadou Fallou Sène a perdu la vie dans l'enceinte de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Deux ans après, jour pour jour, les étudiants ont commémoré son jour d'anniversaire de décès en présence des autorités universitaires, notamment le Recteur de l'UGB de Saint-Louis.



Mais la cérémonie s'est déroulée cette année dans un contexte particulier marqué par la pandémie de Covid-19 qui sévit dans le monde et dans le pays. "Ce qui est important pour nous, c'est d'être présents tous les ans, à chaque fois que ce jour est commémoré. Et nous en profitons pour prier pour le repos de son âme, afin que le Bon Dieu l'accueille dans son paradis.



Évidemment, le contexte aussi fait qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants présents autour de nous à cause de la situation actuelle qui sévit dans le pays. Il faut en profiter également pour prier Allah pour qu'il débarrasse toute l'humanité de cette pandémie et nous espérons revenir à nos activités le plus rapidement possible", a soutenu le Professeur Ousmane Thiaré, Recteur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis.



De leur côté, les étudiants continuent de réclamer justice pour leur camarade Mouhamadou Fallou Sène et indexent l'État tout en dénonçant une certaine léthargie dans cette affaire. " Nous sommes venus nous recueillir devant ce mémorial pour montrer qu'une injustice a été faite et que jusqu'à présent, les étudiants réclament sans cesse justice.



La Commission Sociale des étudiants de l'UGB de Saint-Louis ne manquera pas de réitérer son engagement dans ce combat contre l'injustice ", a martelé Babacar Diongue, Secrétaire général de cette Commission Sociale des étudiants de Saint-Louis. La cérémonie commémorative a été marquée par un récital de Coran, des séances de prières et de recueillement.