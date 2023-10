Les étudiants maliens, burkinabés et nigériens chassés de France et leurs bourses suspendues

La France d’Emmanuel Macron a décidé de répliquer brutalement face au sentiment anti-français et aux coups d’Etat récents au Mali, Burkina Faso et Niger. Ainsi, les étudiants maliens, burkinabés et nigériens ont reçu, le 30 août 2023, une notification du ministère français des Affaires étrangères annulant leur séjour en France. L’information est rapportée par le lanceur d’alerte Boris Bertolt.





« Jai le regret de vous informer que nous annulons notre soutien pour votre séjour en France, toutes les prestations de Campus France sont annulées, billets d’avion, allocations et assurance santé. La France a suspendu son aide au développement à destination du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Cette décision concerne également les bourses de mobilité du gouvernement français, dont vous êtes bénéficiaire. », peut-on lire.

























































