Les fans du Barça accusent le coup : l'effet de souffle de l'annonce de Messi

Lionel Messi dit vouloir quitter le Barça et les fans du club accusent le coup.



L'Argentin incarne a un tel point le FC Barcelone que la Catalogne a inventé un mot pour le dire : la "Messi-dépendance" et, après son départ, le sevrage s'annonce douloureux.



Sa décision intervient à l'issue d'une saison cauchemardesque pour le Barça, ponctuée d'une humiliation européenne 8 buts à 2 face au Bayern de Munich.



Adria Corchero, journaliste : "Ce qui est étrange, c'est qu'il n'a jamais quitté le club auparavant. C'est absolument scandaleux ce que fait ce conseil d'administration depuis 2010. Même avec Sandro Rosell, avant l'arrivée de Bartomeu. Ils ont perdu tout ce qui avait de la valeur au club. Guardiola, (Johan) Cruyff et maintenant Messi. Cela se termine donc par le départ de Messi et une honteuse défaite 8-2 (contre le Bayern Munich en Ligue des champions de l'UEFA)".



Sergi Riera, serveur : "Cela ne devrait pas être autorisé parce que Messi c'est la seule joie que nous pouvons avoir en ce moment. Ils doivent faire quelque chose. Ils devraient démissionner et essayer de lui parler. C'est n'importe quoi".



Dans un tweet, l'ancien capitaine du Barça Carles Pujol a exprimé son "respect" et son "admiration pour Lionel Messi.



En 20 ans au sein du club, Lionel Messi a fait tombé tous les records pour devenir presque trop grand pour le FC Barcelone.



Il en est le capitaine aux 34 trophées, sextuple Ballon d'Or à la fois icône mondiale du foot et figure de la Catalogne où beaucoup l'imaginaient finir sa carrière au Camp Nou.



Avec 634 buts en 731 matchs Lionel Messi est de loin le meilleur buteur de l'histoire du Barça en plus d'être le joueur ayant remporté le plus de trophées dont 4 ligues des Champions.



Son influence sur le terrain a conduit naturellement l'attaquant argentin à prendre davantage de poids dans le vestiaire et à devenir capitaine de l'équipe en 2018.



À 33 ans, le joueur surnommé la "Puce" est devenu un symbole planétaire.



Quelle que soit la date de son départ, son ombre devrait longtemps planer sur le club.