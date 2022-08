Les "fantômes " de l'opposition sénégalaise ! ( Par Papa Malick Guisse)

Le Sénégal est en passe de devenir un pays spécial. En effet une terreur sévit sur les réseaux sociaux empêchant aux citoyens de dire ce qu'ils pensent au risque de se voir insulter, quand vous quittez le pouvoir pour aller à l'opposition, vous êtes traité en héros et si c'est le contraire vous êtes jeté en pâture, insulté, traité de tous les noms d'oiseaux.



Une République où beaucoup de sachants ont préféré vendre leurs compétences ailleurs car ridiculisés sur les plateaux télés par des incultes.Au niveau de la majorité, beaucoup de ceux qui ont des responsabilités ne rendent pas l'ascenseur et coupent le pont avec leurs bases, leurs caractères hautains ont fini d’irriter les populations qui sanctionnent quand ils en ont l'occasion. Des responsables qui n'assument pas le bilan, se cachent, rasent les murs, et fuient le débat. Ils ont laissé les manipulations de l'opposition passer (homosexualite, inondation, flambée des denrées) sans lever ces équivoques dans l’esprit des populations. L'opposition a mis des toiles d'araignée ou "fantômes” dans l’esprit de beaucoup de sénégalais pour citer Bacon dans son "novum organum". Ces fantômes sont une déformation de la réalité pour changer la représentation qu’en ont les gens. Aphones, ils ont laissé ces désinformations passer et déteindre sur les élections. Au lieu de donner le tempo de la communication, ils sont dans la réaction. Cette léthargie a poussé une certaine opposition à se croire même tout permis : troubles, menaces, invectives et autres. On interdit même au président élu de dire qu'il veut briguer un 3eme mandat par des menaces alors que c'est le conseil constitutionnel qui doit trancher sur la question. Un Sonko ou Khalifa ont le droit de dire qu'ils sont candidats malgré leurs dossiers nauséabonds en justice et non pas le Président Macky Sall élu par 58% de la population. La question juridique, si elle a lieu, se règlera au conseil constitutionnel, il n'y pas de quoi s'alarmer, le Président est un Républicain et respectera la décision du conseil, comme il a toujours fait.



Nous appelons de ce fait la majorité à plus d’élégance, à s'ouvrir davantage, à porter le bilan, à assumer, à s’ouvrir davantage aux populations, et anticiper la communication pour être des relais forts pour le Président Macky Sall.



Cet excellent bilan doit être porté et assumé !



Papa Malick Guisse

Président des jeunes de L'APD

guisse1981@gmail.com