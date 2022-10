Les forces de sécurité sur les dents – Si Sonko compte sur la rue pour influencer la justice, il fera face aux forces de l’ordre

Depuis la fuite concernant une commande d’armes par la direction de l’environnement pour les services des eaux et forêts, les forces de sécurité sont en alerte. Non seulement les flics cherchent à identifier l’auteur de cette fuite, mais ils restent vigilants par rapport aux menaces de troubles à l’ordre public consécutifs aux déclarations guerrière de Sonko qui doit répondre au juge le 3 novembre prochain.



Comme c'est connu avec cette fuite de cette fiche des services de sécurité, au Sénégal les forces de sécurité sont en alerte maximum avant l'audition dans le fond de l'opposant Ousmane Sonko prévue jeudi prochain.



En un mot, comme en mille, que les partisans de ce dernier se le tiennent pour dit, qui appelle déjà à descendre dans la rue, tout récalcitrant va en payer les pots cassés.

Parole dakarposte, qui tient de bonnes sources que les forces de sécurité (police, gendarmerie et même l'armée) ont intensifié, sans tambour ni trompette, leur déploiement aux fins de parer à toute éventualité.













