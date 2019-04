Les grandes fortunes se mobilisent pour la reconstruction de Notre-Dame, déjà plus de 600 millions promis

"Je vous le dis très solennellement ce soir : cette cathédrale nous la rebâtirons, tous ensemble. […] Nous rebâtirons Notre-Dame parce que c'est ce que les Français attendent, parce que c'est ce que notre histoire mérite, parce que c'est notre destin profond." Emmanuel Macron n’a pas laissé de place au doute, lundi 15 avril, peu avant minuit, au moment de livrer sa première réaction depuis le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris ravagée par un incendie. Alors que plusieurs initiatives de collecte de fonds avaient déjà été lancées ou annoncées, le président de la République a montré sa détermination à rebâtir l’édifice et a annoncé le lancement d’une souscription nationale pour la reconstruction.



Mardi matin, la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a annoncé de son côté avoir débloqué 50 millions d'euros, a également proposé de tenir dans la capitale "une conférence internationale des donateurs" pour à la fois accueillir "des experts" et "pouvoir lever des fonds" en vue de la reconstruction de la cathédrale.



Avant eux, la Fondation du patrimoine, organisation privée œuvrant à la sauvegarde et la valorisation du patrimoine français, avait été la première à annoncer une collecte en France, mais aussi à l’international. Mardi matin, sa plateforme était en ligne avec la possibilité de faire un don unique ou des dons mensuels. La Fondation précise qu'"aucun frais ne sera prélevé" et que "tous les dons donneront lieu à l'émission d'un reçu fiscal".



À la mi-journée mardi, Total a annoncé "un don spécial" de 100 millions d'euros pour la reconstruction. Le PDG du groupe pétrolier, Patrick Pouyanné, a fait cette annonce sur Twitter en soulignant que Total était depuis plusieurs années le premier mécène de la Fondation du patrimoine.



S’il est impossible, à l’heure actuelle, de chiffrer le coût des réparations, nul doute que le montant sera important. "L'ensemble de la toiture est sinistrée, l'ensemble de la charpente est détruite, une partie de la voûte s'est effondrée, la flèche n'existe plus", a indiqué mardi au petit matin Gabriel Plus, porte-parole des pompiers de Paris.



Restaurer le bâtiment prendra "des années de travaux", a estimé le nouveau président de la Conférence des évêques de France (CEF), Éric de Moulins-Beaufort.



Élan de générosité à travers le monde



Face au désastre, de nombreux Français ont été pris mardi soir d’un élan de générosité, donnant à des cagnottes rapidement mises en ligne.



Celle intitulée "Notre-Dame de Paris Je t’aime !", lancée par le site Dartagnans, plateforme "exclusivement dédiée au rayonnement et à la préservation du patrimoine, de l'art et de la culture en France", avait ainsi récolté, mardi matin à 8 h 30, près de 25 000 euros. Une autre, intitulée "Financement des réparations de Notre-Dame de Paris" et lancée sur le site Leetchi, avait recueilli, mardi matin à la même heure, près de 14 000 euros. Son créateur, "Anonyme parisien", prend le soin de préciser sur la page de la cagnotte avoir "été contacté par les services de conformité et de certification de Leetchi afin de garantir le bon versement des fonds, en parfaite transparence, au recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris et au diocèse". D’autres cagnottes en ligne ont elles aussi été certifiées, comme celle de l’Observatoire du patrimoine religieux sur le site Le pot commun (près de 4 000 euros de dons à 8 h 30 mardi matin).



Aux États-Unis, la French Heritage Society, organisation basée à New York qui se consacre à la préservation des trésors architecturaux et culturels français, a lancé une page web pour collecter des fonds. "Notre-Dame est évidemment une merveille architecturale et un monument qu'il faudrait certainement restaurer", a déclaré Jennifer Herlein, directrice générale de la French Heritage Society.



Et sur la plate-forme de financement participatif Go Fund Me, plus de cinquante campagnes liées à l'incendie de la cathédrale ont été créées lundi à travers le monde, selon un porte-parole de l'entreprise. "Dans les prochaines heures, nous travaillerons avec les autorités pour nous assurer que les fonds arriveront là où ils feront le plus grand bien", a précisé John Coventry.



Dans la nuit, la famille Pinault, l'une des plus riches de France, a également annoncé qu'elle verserait 100 millions d'euros pour Notre-Dame via sa société d’investissement, Artemis. "Cette tragédie frappe tous les Français et bien au-delà tous ceux qui sont attachés aux valeurs spirituelles. Face à un tel drame, chacun souhaite redonner vie au plus vite à ce joyau de notre patrimoine", écrit le président de la holding familiale et du groupe de luxe Kering, François-Henri Pinault.



La famille Arnault, propriétaire du géant du luxe LVMH, a de son côté annoncé mardi matin un don de 200 millions d'euros. "La famille Arnault et le groupe LVMH, solidaires de cette tragédie nationale, s'associent à la reconstruction de cette extraordinaire cathédrale, symbole de la France, de son patrimoine et de son unité", écrivent-ils dans un communiqué.



La famille Bettencourt-Meyers, principal actionnaire du groupe de cosmétiques L'Oréal, et la fondation Bettencourt Schueller ont également annoncé un don de 200 millions d'euros pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris.



"Très touchés" par l'incendie, Martin et Olivier Bouygues ont annoncé se mobiliser "à titre personnel" avec un don de 10 millions d'euros via leur holding familiale, SCDM. Le milliardaire Marc Ladreit de Lacharrière, qui contrôle la société d'investissement Fimalac, a déclaré vouloir participer à "l'effort national de reconstruction". Montant du don : 10 millions d'euros "pour la restauration de la flèche, symbole de la cathédrale". Henry Kravis, co-fondateur du fonds d'investissement américain KKR, et son épouse Marie-Josée Kravis, "attristés par l'incendie", vont contribuer "dès à présent" à hauteur de 10 millions de dollars (8,85 millions d'euros).



La région Île-de-France a par ailleurs annoncé mardi matin débloquer 10 millions d’euros d’aide d’urgence.



Les annonces de dons ou de mécénats d’entreprises se multiplient, démontrant le symbole dans l’imaginaire collectif de Notre-Dame de Paris. En voici la liste non exhaustive : Capgemini, Crédit agricole, BNP-Paribas, Société générale, Groupama, France Bois Forêt, Air France, Vinci, Michelin…Les dons d’entreprises privés dépassaient mardi après-midi les 600 millions d’euros.



Une soirée sur France 2 pour un appel aux dons



France2, la chaîne du groupe public France Télévision, diffusera samedi en direct à 21h une grande soirée avec appel aux dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Intitulée "Notre-Dame de Paris, le grand concert", cette émission spéciale réunira autour de l'animateur-vedette et grand défenseur du patrimoine, Stéphane Bern, "les animateurs et journalistes de France Télévisions" ainsi que "de nombreux artistes", a précisé France 2.



Durant cette grande soirée de solidarité, qui mêlera des chansons et de la musique classique (le programme sera détaillé ultérieurement), les participants relaieront "un appel aux dons dans le cadre de 'Rebâtir Notre-Dame de Paris'", opération gérée par Le Centre des monuments nationaux", au profit de la reconstruction.