Les incendies de Los Angeles font 24 morts et des milliers de sans-abri

Les pompiers se sont efforcés dimanche de progresser dans la lutte contre les incendies de forêt qui ont détruit des milliers de maisons et tué 24 personnes dans la région de Los Angeles.



Le bureau du coroner du comté de Los Angeles a déclaré dans un communiqué dimanche soir que huit des décès étaient attribués à l'incendie Palisades et 16 à l'incendie Eaton.



Les autorités ont indiqué qu'elles s'attendaient à ce que ce chiffre augmente au fur et à mesure que les équipes accompagnées de chiens détecteurs de cadavres effectuent des recherches systématiques dans les quartiers rasés.



Entre-temps, 16 personnes sont portées disparues, et les autorités ont déclaré que ce chiffre devrait augmenter. Les autorités ont mis en place un centre où les gens peuvent signaler les disparus.





Les prévisionnistes ont mis en garde contre des conditions météorologiques dangereuses, avec des vents forts qui reviendront cette semaine. Selon Rich Thompson, météorologue au sein du service météorologique, la journée de mardi sera la plus dangereuse.





Le National Weather Service a émis des alertes au drapeau rouge pour des conditions d'incendie sévères jusqu'à mercredi, avec des vents soutenus de 80 km/h et des rafales atteignant 110 km/h dans les montagnes.



Les autorités ont également mis en place une base de données en ligne pour permettre aux habitants évacués de savoir si leurs maisons ont été endommagées ou détruites.



En attendant, Kristin Crowley, chef des pompiers de la ville de Los Angeles, a demandé à la population de se tenir à l'écart des quartiers incendiés.