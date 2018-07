Les nominations en Conseil des ministres du mercredi 25 Juillet 2018

Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :



Monsieur Abdou Khadir AGNE, Economiste, précédemment Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Niger, est nommé Consul général de la République du Sénégal à Madrid (Royaume d’Espagne), poste vacant ;



Monsieur Mouhamadou Moustapha THIOUNE, Administrateur civil principal, précédemment Directeur des Libertés publiques à la Direction générale de l’Administration territoriale (DGAT), est nommé Secrétaire général du ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat, poste vacant ;



Monsieur Mactar DIALLO, Magistrat Hors hiérarchie, est nommé Secrétaire général du ministère de la Pêche et de l’Economie maritime, poste vacant ;



Madame Ramatoulaye Fall DABO, Juriste, est nommée Inspecteur des Affaires administratives et financières au ministère de l’Emploi, de l’Insertion professionnelle et de l’Intensification de la Main d’œuvre, poste vacant ;



Monsieur Ousmane NDAO, Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale, est nommé Secrétaire général de l’Agence nationale d’Insertion et de Développement agricole (ANIDA), poste vacant.