Les personnes âgées de 18 à 20 ans représentent seulement 1 % du fichier électoral, selon la CENA

Selon la Commission électorale nationale autonome (Cena), les jeunes sénégalais de 18 à 20 ans, bien qu’ils représentent 13 % des personnes en âge de voter, ne constituent que 1 % du fichier électoral. Cette faible présence est observée pour la tranche d’âge de 18 à 24 ans, qui ne représente que 6 % du fichier, alors qu’elle correspond à 26 % de la population en âge de voter.



Pour remédier à cette disparité, la Cena recommande à la Direction générale des élections et aux organisations de la société civile de sensibiliser davantage les jeunes de moins de 25 ans à l’importance de l’inscription électorale. Le fichier électoral est majoritairement composé de jeunes adultes (21-50 ans), représentant 71 % de l’électorat.



La Commission souligne aussi un déséquilibre entre les hommes et les femmes, et appelle à une approche sensible au genre dans les campagnes de sensibilisation.



































Le Soleil