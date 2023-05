Les prix du sucre à la hausse, ceux de l'huile à la baisse

Le ministre du Commerce, de la consommation et des petites et moyennes entreprises, a réuni les membres du Conseil national de la consommation hier vendredi 5 mai 2023. Ils ont discuté de l'évolution des prix de l'huile raffinée de palme et du sucre cristallisé.



Pour l'huile de palme raffinée, le prix plafond proposé pour la vente en gros est de 20 700 Francs Cfa le bidon de 20 litres. Le prix demi gros est maintenu à 21.200 Francs Cfa le bidon de 20 litres. Le prix au détail a connu une baisse de 100 FCfa. Il est fixé à 1100 FCfa le litre, rensiegne L'Observateur.



Les membres du Conseil national de la consommation ont aussi parlé du sucre cristallisé et proposé un prix plafond notamment pour la région de Dakar. Le prix en gros est fixé à 621 000 FCfa la tonne. Le prix du demi-gros est de 627 000 FCfa la tonne. Il devra se vendre, au détail, à 650 Francs Cfa le kilogramme, soit ume augmentation de 75 francs Cfa sur le Kilogramme. Une hausse attribuée à la montée des cours mondiaux.





























































igfm