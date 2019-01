Les pro-Khalifa dénoncent un kidnapping

Les jeunes socialistes, Pape Konaré, chargé de communication du maire de Mermoz Sacré-cœur, Habib Mboup, responsable de la jeunesse socialiste de Mermoz-Sacré-Cœur et Arona Sall, jeune socialiste, ont été arrêtés par la Division des investigations criminelles (Dic).

Joint au téléphone pour connaitre les circonstances dans lesquelles ces jeunes ont été arrêtés, Bassirou Samb, coordonnateur de la jeunesse Khalifiste a fait savoir qu’il ignore les raisons de leur arrestation. « Ils ont été cueillis chez eux vers les coups de 5 heures du matin. Ils sont au niveau de la Division des Investigations criminelles », a expliqué M. Samb.



Qui, très en colère, assimile cet acte à un kidnapping. « Cette arrestation est anti-démocratique. Ils ont été kidnappés. On les a traités comme des criminels. Nous dénonçons cet acte. Il faut que Macky Sall et son régime arrêtent la dictature qu’ils sont en train d’exercer sur les sénégalais », a martelé Bassirou Samb.

A l’en croire, les jeunes socialistes ne vont pas se laisser faire. Ils vont se battre pour la libération de leurs camarades qui, dit-il, ont été arrêtés arbitrairement.



Avec Emedia