Le débat sur les dernières élections locales est loin d’être clos. Le leader du parti Ëlëg Ci Biir souligne que l’échec de la majorité présidentielle est patent.



«Si on perd la capitale de la manière, quand le frère du président est battu à Guédiawaye par celui qu’on attendait le moins, quand son oncle, Abdoulaye Timbo obtient une victoire à la Pyrrhus, on est dans un scénario catastrophe qui n’augure rien de bon», dit-il. A Thiès, souligne-t-il, l’alliance «Mburu ak soow» qui devait lui assurer 80 % de l’électorat, n’a pas marché. Mamadou Dieng explique que ces résultats mitigés de Benno sont liés à «l’émergence» d’une nouvelle génération de leaders politiques qui veulent «s’opposer résolument» à Macky, à l’image de Sonko et de Barthélémy Dias. Selon lui, les résultats de Benno sont «un rejet massif» de la politique de Macky. «C’est un sentiment général de ras-le-bol lié aux règlements de compte permanents, mode de gouvernance de Macky», poursuit Mamadou Dieng. Selon lui, ces résultats sont dictés par les «échecs, les détournements, le chômage des jeunes, les difficultés socio-économiques et le débat sur le 3e mandat».











































Walfnet